Cehia: Un miliardar populist este favoritul alegerilor parlamentare

Se preconizează că miliardarul Andrej Babiš va fi cel mai recent lider populist din Europa Centrală care va reveni în forță în alegeri.

Sondajele de opinie îl plasează pe drumul către victorie împotriva unei coaliții pro-occidentale care l-a învins acum patru ani. Dacă va câștiga, s-ar alătura lui Viktor Orbán din Ungaria și Robert Fico din Slovacia, ale căror țări au refuzat să ofere ajutor militar Ucrainei, continuă să importe petrol rusesc și se opun sancțiunilor împotriva Rusiei.

În contextul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, premierul Petr Fiala și coaliția sa formată din trei partide conservatoare, numită Împreună, au făcut din amenințarea din partea Moscovei cheia campaniei lor. „Votați pentru libertate! Votați pentru securitate!”, au îndemnat ei electoratul.