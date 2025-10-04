A murit Ivan Klíma, scriitor ceh și disident anti-comunist

Ivan Klíma, născut Ivan Kauders pe 14 septembrie 1931 în Praga, a supraviețuit Holocaustului, familia sa fiind deportată în lagărul de concentrare Theresienstadt în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. După război, tânărul Klíma a sperat într-un viitor mai bun odată cu instaurarea regimului comunist în 1948, însă s-a confruntat curând cu natura totalitară a acestuia și cu reprimarea brutală a opoziției.

A devenit membru al Partidului Comunist în 1953, în același an în care tatăl său a fost arestat din motive politice, dar a fost exclus din partid în 1967 după ce a criticat regimul într-un discurs în cadrul unei întâlniri de scriitori. În 1968, după invazia militară condusă de sovietici care a înăbușit Reformele Primăverii de la Praga, operele sale au fost interzise.

Klíma a studiat limba cehă și teoria literară la Universitatea Carolină din Praga și a lucrat ca redactor la mai multe reviste literare. Romanele și povestirile sale, inclusiv „Judge on Trial”, au surprins dilemele morale și pericolele cu care se confruntau indivizii în fața aparatului statului totalitar. În privința romanului său emblematic, Klíma afirma: „Are societatea dreptul să ia viața cuiva? Și ce poate face un judecător care se opune pedepsei capitale într-o societate care o cere?”

După un stagiu de predare la Universitatea din Michigan (1969–1970), Klíma s-a alăturat mișcării disidente cehe. Spre deosebire de mulți alți opozanți ai comunismului, el nu a fost nevoit să muncească în slujbe umile datorită sprijinului scriitorului american Philip Roth, care a facilitat publicarea operelor sale în Statele Unite.

După Revoluția de Catifea din 1989, care a înlăturat regimul comunist, Klíma s-a dedicat exclusiv scrisului. Printre operele sale cunoscute se numără „Love and Garbage”, „My Golden Trades” și „The Spirit of Prague and Other Essays”, alături de lucrări pentru copii, inclusiv scenarii cu celebra figură animată cehă Little Mole.

În 2002, Klíma a fost decorat de președintele de atunci, Václav Havel, cu Medalia pentru Servicii Remarcabile aduse Republicii Cehe și a primit prestigiosul Premiu Franz Kafka.

Despre experiența sa cea mai marcantă, supraviețuirea Holocaustului, Klíma spunea: „Nu există decât viață sau moarte. Nimic altceva nu contează.”

Ivan Klíma a lăsat în urmă o operă vastă, tradusă în peste 30 de limbi, fiind unul dintre cei mai apreciați autori cehi și un simbol al rezistenței împotriva totalitarismelor secolului XX.