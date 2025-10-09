Volodimir Zelenski a avut prima convorbire telefonică cu liderul populist al Cehiei

Președintele Volodimir Zelenski a purtat o convorbire telefonică cu liderul partidului populist ANO din Cehia, Andrej Babis, care a câștigat recent alegerile parlamentare din țară, a declarat, joi, Zelenski.

Convorbirea are loc în contextul în care Kievul se teme că un guvern condus de Babis ar putea submina poziția pro-Ucraina a Cehiei, întrucât acesta a pus sub semnul întrebării continuarea ajutorului militar și calea Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană.

Zelenski a declarat că l-a informat pe Babis cu privire la eforturile diplomatice ale Ucrainei de a obține pacea în cooperare cu SUA, țările europene și alți parteneri, precum și cu privire la evoluțiile mai ample în domeniul diplomației, potrivit The Kyiv Independent.

„Domnul Andrej a remarcat curajul poporului ucrainean în lupta noastră împotriva agresiunii ruse”, a spus Zelenski.

„Am convenit să discutăm despre cooperarea noastră viitoare în cadrul unei întâlniri față în față, care va avea loc în curând”.