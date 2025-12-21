Zelenski ar vrea schimbarea șefului Comandamentului Aerian Sudic după atacurile din Odesa

Autoritățile de la Kiev iau în calcul înlocuirea șefului Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, după mai multe atacuri rusești asupra regiunii Odesa.

Informația a fost confirmată de președintele Volodimir Zelenski.

Președintele Zelenski a spus că Ucraina va consolida apărarea aeriană și structura de comandă din zonă.

„Întărim apărarea aeriană şi, să fim sinceri, vom întări şi comandamentul. Astăzi am ridicat această problemă privind înlocuirea comandantului… Cred că vor găsi un alt candidat. Pentru că trebuie să reacţionăm în timp util, rapid”, a spus el.

În noaptea de 19 decembrie, Rusia a lansat un atac asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa. Cel puțin opt persoane au murit, iar alte 27 au fost rănite.

Potrivit Serviciului de Urgență al Statului, unele victime se aflau într-un autobuz lovit în „epicentrul” atacului. Cu o zi înainte, pe 18 decembrie, o dronă rusească a lovit o mașină civilă care traversa un pod din regiunea Odesa. O femeie a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți, conform declarațiilor guvernatorului Oleh Kiper.

Regiunea Odesa se află frecvent sub atacuri rusești, mai ales asupra infrastructurii portuare.

Loviturile recente ale armatei Rusiei au provocat pene de curent timp de mai multe zile și au lăsat mulți ucraineni fără apă curentă.

Volodimir Zelenski a spus că este foarte important ca populația să fie protejată, la fel și regiunile afectate.

„Oricât de dificil ar fi pentru noi, trebuie să protejăm cât mai mulţi oameni posibil, să protejăm Odesa şi celelalte regiuni ale noastre cât mai mult posibil”, a declarat Zelenski.