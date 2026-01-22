Demeter András: Frankfurt 2028 este „șansa de neratat” care pune România la masa marilor competitori

Anunțul lui Demeter vine în ziua deschiderii Târgului Internațional de la Cairo.

România va avea mult râvnita calitate de Țară Invitat de Onoare, o realizare majoră pentru cultura românească.

„Avem la dispoziție doi ani pentru a pregăti un proiect cultural strategic în vederea etalării puterii culturale a României pe întreg mapamondul”, a declarat Demeter András pentru MEDIAFAX.

Ministrul subliniază că Frankfurt are un specific aparte. Târgul se adresează cu precădere către industriile din domeniu. „Aceasta reprezintă o șansă de neratat pentru a ne așeza la masa marilor competitori”” a explicat el.

Contribuția personală a ministrului

Demeter András a dezvăluit cum a reușit să convingă organizatorii. „Am reușit să formulez, să prezint și să susțin o abordare care, în plină perioadă de incertitudine, de polarizare a întregului mapamond, a fost convingătoare din perspectiva garanțiilor necesare de reușită”, a spus ministrul.

El precizează că suntem în punctul de confluență a mai multor industrii dintr-o zonă economică deosebit de importantă.

„Instrumentele de garantare au o importanță aparte – în caz contrar organizatorii nu își asumă riscurile”, a adăugat Demeter.

Decizia de joi a Executivului este primul pas al abordării, anterior semnării contractului.

„Visul oricărui profesionist din domeniu”

„Este visul oricărui profesionist din domeniu. Fie autor, traducător, editor, librar sau subiect”, a declarat ministrul Culturii pentru Mediafax. El a subliniat că echipa Ministerului a investit ani de muncă în acest vis și a dobândit credibilitatea profesională necesară.

„A sosit momentul intervenției publice. Al Statului Român”, a spus Demeter András.

Două obiective strategice

Ministrul a explicat pentru MEDIAFAX că rezultatele așteptate pot fi grupate în două categorii. Prima este construirea mult așteptatei infrastructuri a traducerilor în și din limba română.

„Elaborarea și implementarea politicii publice pe termen mediu și lung în materia traducerilor. Adică asigurarea accesibilității”, a precizat el.

A doua categorie vizează dezvoltarea instrumentului specific de ajutor de stat. Acesta constă în elaborarea mecanismelor de susținere a exportului de carte către marile piețe mondiale.

„Ambele sunt mai mult decât necesare, vitale chiar”, a subliniat ministrul. El a menționat că după pandemie, nici ministerul și nici el ca ministru aflat în primele zile de mandat nu au reușit să evite impactul măsurilor de austeritate.

Finanțare mixtă: buget de stat și autorități locale

Demeter András a explicat că fondurile trebuie să provină deopotrivă de la bugetul de stat și de la bugetele unităților administrative teritoriale. „Având în ogradă valori culturale de arătat lumii, vor avea și interesul de a se implica financiar și administrativ”, a spus el.

În perioada 2026-2029, Germania întreagă devine un forum de maximă vizibilitate a Culturii Naționale. „Suntem în fața celui mai important proiect cultural de țară, de după TM 2023 CEaC și până la următoarea Expoziție Mondială”, a declarat ministrul.