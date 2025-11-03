Altceva cu Adrian Artene | Spălatul pe mâini ne scapă de cele mai multe dintre boli. Cum ne putem spăla pe mâini corect?

Medicul Adrian Marinescu precizează că cele mai multe dintre bolile infecțioase pot fi evitate dacă ne spălăm corect pe mâini.

„Săpunul, dacă îl și folosesc, și nu doar în vârful degetului, ar trebui să ajute. Bine, e o discuție generală pentru că nu orice microorganism dispare într-o secundă. Oamenii care se spală corect pe mâini, cu apă și săpun, cel pe care-l au, garantat acele persoane vor scăpa de cele mai multe boli infecțioase”, spune medicul.

El a precizat totuși că putem continua să ne îmbolnăvim cu acele boli care se transmit pe cale aeriană, chiar dacă avem o igienă corespunzătoare a mâinilor. Cu toate acestea, el spune că statistic, spălatul pe mâini ne scapă de cele mai multe boli.

„Nu mă refer la cele respiratorii. Dacă mă spăl pe mâini, nu înseamnă neapărat că nu o să iau gripă pentru că nu port mască, dar se spune că, statistic, spălatul pe mâini mă scapă de cele mai multe dintre boli. Inclusiv de gripă, de exemplu, pentru că nu se transmite numai pe cale respiratorie. Dacă am mâinile murdare, le duc la nas, le duc peste tot. Cumva este o cale de transmitere prin intermediul mâinilor foarte frecventă, la tot ce înseamnă boli infecțioase”, a spus medicul Adrian Marinescu.

Potrivit ghidului publicat de Organizația Mondială a Sănătății, spălarea mâinilor făcută corect ar trebui să dureze în jur de 40 – 60 de secunde și ar trebui să ne spălăm pe mâini conform ghidului de mai jos.

Întregul episod al podcastului, dedicat sănătății, poate fi urmărit pe canalul de YouTube.