Paștele 2026 vine cu un risc ascuns. Avertismentul producătorilor despre explozia alcoolului contrafăcut după scumpiri: „Afectează și industria și consumatorii”

Un sondaj realizat la solicitarea Spirits România în decembrie 2025 a relevat că aproximativ 90% dintre consumatori sunt cu ochii la promoții în perioada sărbătorilor iar băuturile fără proveniență legală sunt văzute ca o modalitate de a economisi.

În ciuda riscurilor pentru sănătate, doar 8% dintre români prioritizează proveniența sigură, iar 40% spun că verifică rar sau niciodată etichetele oficiale ale produselor.

„Piața neagră a alcoolului proliferează în perioadele de consum ridicat, cum este perioada sărbătorilor. Anul acesta, însă, discutăm despre o situație cu atât mai periculoasă cu cât, față de 2024, consumatorii plătesc 4,13 lei în extra taxe pentru fiecare sticlă de băutură spirtoasă de 700 ml, o creștere de 26% în doar 12 luni”, a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România.

Un studiu Roland Berger publicat în octombrie 2025, estima că între 30% și 40% din consumul de băuturi spirtoase din România era netaxat, fiind asociat producției ilicite, contrabandei sau produselor contrafăcute, generând pierderi anuale între 45 și 65 de milioane de euro.

Statul nu alocă resurse pentru combaterea pieței negre

„Statul încasează aproximativ două treimi din totalul taxelor pe alcool din sectorul spirtoaselor, dar nu alocă resurse pentru combaterea pieței negre care devastează și industria, și consumatorii. În absența unei acțiuni publice consecvente, golul lăsat de autorități este acoperit, an după an, chiar de producătorii legali care finanțează, din fonduri proprii, campanii de educare și conștientizare. Acestea, însă, nu pot înlocui responsabilitatea și rolul ce revin statului”, a mai declarat Florin Rădulescu.

În 2025, cantitatea de alcool accizat a înregistrat o contracție de 7% față de 2024 în cazul băuturilor spirtoase, echivalentul a aproape 7 milioane de sticle de 700 ml (la 40% conținut alcool).

Această „dispariție” bruscă a aproximativ 7 milioane de sticle de băuturi spirtoase din piața fiscalizată a generat încasări bugetare mai mici cu circa 154 de milioane de lei față de nivelul prognozat de industrie ținând cont de creșterea accizelor în anul 2025.