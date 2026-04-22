Ponta: Ar trebui ca AUR, care e al doilea partid, să preia președinția Senatului cu sprijinul PSD

Victor Ponta spune, la Gândul, că nu înțelege de ce se cere ca Sorin Grindeanu să plece de la șefia Camerei Deputaților.

„Am văzut azi niște declarații de la PSD-iști că să plece și Grindeanu, adică să se sinucidă toți, să nu mai rămână unul viu. De ce să plece Grindeanu de la Camera Deputațiilor, dacă n-a plecat Bolojan de la Guvern? Nu înțeleg”, a spus el.

Ponta susține că AUR ar trebui să preia șefia Senatului.

„Ar trebui ca AUR, care e al doilea partid, să preia președinția Senatului cu sprijinul PSD. Să ai cele două camere, președinte de la PSD la Cameră, președinte de la AUR la Senat și să spui, dom’le noi am obținut mai multe voturi, decât USR cu siguranță, că a obținut și Ponta pe persoană fizică mai multe voturi decât USR, dar am obținut mai multe voturi decât Bolojan, decât PNL. Și noi aceste două partide cele mai votate de către români în Parlament am obținut chiar voturi cât mai multe decât Nicușor Dan în turul întâi”, a mai spus fostul premier al României.

El susține că acesta este motivul pentre care PSD și AUR ar trebui să spună că „suntem la fel de legitimi, cel puțin, să reprezentăm poporul român și să spunem politicile, am înțeles, nu pleacă Bolojan, rămâi la guvernare, dar politicile economice prin care vrei să jecmănești poporul nu sunt bune”.

Ponta arată că PSD ar trebui să ceară susținearea AUR pentru păstrarea Camerei Deputaților în schimbul susținerii la Senat a unui candidat AUR. El crede că în acest fel activitatea Guvernului poate fi „cenzurată” astfel fie prin moțiune de cenzură, fie prin activitatea parlamentară.