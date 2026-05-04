Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Exercițiile excentrice pentru antrenament eficient câștigă popularitate în rândul specialiștilor. Metoda revoluționară care îți crește forța cu mai puțin efort

Un nou punct de vedere în domeniul fitnessului sugerează că exercițiile excentrice pentru antrenament eficient ar putea revoluționa modul în care oamenii își construiesc masa musculară, fără efort excesiv.
Andrei Rachieru
04 mai 2026, 16:18, Ştiinţă-Sănătate

Cercetătorul Ken Nosaka, de la Universitatea Edith Cowan din Australia, susține că acest tip de exercițiu ar trebui integrat mai des în rutina zilnică, scrie Science Alert.

Exercițiile excentrice implică faza în care mușchiul se alungește sub tensiune, cum ar fi coborârea unei gantere sau a corpului într-o genuflexiune.

Potrivit lui Nosaka, această metodă generează o forță mai mare asupra mușchilor, dar consumă mai puțină energie comparativ cu exercițiile tradiționale.

De ce exercițiile excentrice pentru antrenament eficient sunt mai ușor de adoptat

Un avantaj major al exercițiilor excentrice pentru antrenament eficient este accesibilitatea. Acestea nu necesită echipamente speciale și pot fi realizate în activități cotidiene, precum coborârea scărilor sau menținerea unei posturi corecte.

„Ideea că exercițiul trebuie să fie epuizant sau dureros îi descurajează pe mulți oameni”, afirmă Nosaka. Specialistul subliniază că acest tip de antrenament poate oferi rezultate superioare cu un efort redus, ceea ce îl face potrivit pentru persoane cu timp limitat sau condiție fizică scăzută.

Impactul asupra sănătății

Deși exercițiile excentrice sunt asociate frecvent cu febra musculară (DOMS), Nosaka explică faptul că aceasta este cauzată mai degrabă de inflamație decât de deteriorarea gravă a fibrelor musculare. Adaptarea progresivă la acest tip de efort poate reduce semnificativ disconfortul.

Studiile analizate indică beneficii importante, inclusiv creșterea forței musculare, îmbunătățirea echilibrului și a sănătății cardiovasculare. Un studiu din 2017, realizat pe femei în vârstă și supraponderale, a arătat că participanții care au coborât scările (exercițiu excentric) au avut rezultate mai bune în ceea ce privește ritmul cardiac și tensiunea arterială decât cei care urcau scările.

Specialiștii consideră că exercițiile excentrice pentru antrenament eficient sunt potrivite pentru o gamă largă de persoane, inclusiv vârstnici, persoane sedentare sau cu probleme de sănătate. Acestea sunt deja utilizate în programele de recuperare medicală, dar pot avea aplicații mult mai extinse.

În contextul în care mulți oameni renunță la sport din lipsă de timp sau motivație, această metodă oferă o alternativă realistă și sustenabilă.

„Când exercițiul pare realizabil, oamenii îl mențin în rutină”, concluzionează Nosaka.

