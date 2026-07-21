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Fitness în cimitir: În Viena se poate practica sportul printre morminte

În Austria, persoanele din Viena pot practica sporturi printre morminte. Încă de anul trecut, un cimitir găzduiește o zonă pentru fitness în aer liber.
Fitness în cimitir: În Viena se poate practica sportul printre morminte
Pixabay Imagine cu caracter ilustrativ
Ioana Târziu
21 iul. 2026, 16:29, Știri externe
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Începând cu luna iunie a anului trecut, un cimitir din Viena oferă o zonă de fitness în aer liber, potrivit Le Figaro.

Zonă de fitness în cimitir

Oamenii se pot antrena folosind echipamentul pus la dispoziție și se pot bucura de un spațiu relaxant printre copaci. Zona este situată în cimitirul Meidling, care se întinde pe 130.000 de metri pătrați și conține peste 17.000 de morminte.

Pe lângă facilitățile sportive, cimitirul a fost conceput și pentru a promova biodiversitatea. Au fost plantați 140 de copaci. De asemenea, a fost instalat un stup de albine pentru albine sălbatice și au fost create împrejmuiri pentru a adăposti hamsterul european, o specie protejată.

„Spații plăcute pentru oameni în natură

Proiectul a fost lansat de Ulli Sima, consilier municipal al orașului Viena. Potrivit acesteia, zona de fitness în aer liber are scopul de a crea „spații plăcute pentru oameni în natură”. De asemenea, fac și orașul mai ecologic, potrivit sursei.

Proiectul a costat aproximativ 35.000 de euro, inclusiv 11.110 euro pentru trei echipamente de mobilitate și echilibru concepute în principal pentru seniori.

Compania care administrează cimitirele din Viena susține și ea acest proiect. Confruntată cu o scădere a numărului de înmormântări, aceasta încearcă să reutilizeze cimitirele.

Inițiativa este criticată de partidele conservatoare

Deși această inițiativă este atractivă pentru unii locuitori, ea atrage și critici, în special din partea partidelor conservatoare. Pentru aceștia, un cimitir ar trebui să rămână un loc de reflecție și pace, nu un spațiu dedicat sportului.

„Oricine are ideea absurdă de a instala echipamente de fitness în mijlocul mormintelor și-a pierdut orice simț al respectului”, a transmis Lukas Brucker, membrul partidului conservator FPÖ.

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