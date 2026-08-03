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Patru zile de căldură extremă în București. Temperaturile vor ajunge la 38 de grade

Bucureștiul intră într-un nou episod de caniculă, care va dura până joi dimineață. Temperaturile vor crește treptat până la 38 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu disconfort termic accentuat.
Patru zile de căldură extremă în București. Temperaturile vor ajunge la 38 de grade
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
03 aug. 2026, 10:49, Știrile zilei
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Începând de luni, ora 10:00, până marți, ora 09:00, va fi val de căldură, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 19…20 de grade. Noaptea va fi tropicală, iar în zona periurbană minima va coborî spre 17 grade.

De marți, ora 09:00, până miercuri, ora 09:00, valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36…37 de grade, iar cea minimă de 19…20 de grade, mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade.

De miercuri, ora 09:00, până joi, ora 09:00, valul de căldură va fi intens și persistent. Va fi caniculă, disconfortul termic va rămâne accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade, iar cea minimă va fi de 18…21 de grade. Noaptea va fi tropicală.

De joi, ora 09:00, până vineri, ora 10:00, valul de căldură va continua, va fi caniculă, iar disconfortul termic se va menține accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 37…38 de grade, iar cea minimă de 19…22 de grade. Noaptea va fi tropicală.

Val de căldură persistent

Pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale de luni, ora 10:00 până joi, ora 10:00.

De asemenea, de marți, ora 10:00 până miercuri, ora 10:00, Capitala se va afla sub atenționare meteorologică pentru val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

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