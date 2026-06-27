Prima pagină » Justiţie » Daniel Learciu, arestat preventiv în dosarul procurorilor din Constanța. Acuzația: cumpărare de influență în formă continuată

Daniel Learciu, arestat preventiv în dosarul procurorilor din Constanța. Acuzația: cumpărare de influență în formă continuată

Dumitru Daniel Learciu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată, potrivit unei decizii pronunțate sâmbătă, 27 iunie 2026.
Daniel Learciu, arestat preventiv în dosarul procurorilor din Constanța. Acuzația: cumpărare de influență în formă continuată
Gabriel Negreanu
27 iun. 2026, 14:14, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Instanța a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și a dispus emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă.

Măsura este valabilă în perioada 27 iunie – 26 iulie 2026, inclusiv. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Potrivit soluției instanței, Learciu Dumitru Daniel este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, în formă continuată, fiind reținute patru acte materiale.

Dosarul procurorilor din Constanța

Numele lui Dumitru Daniel Learciu a apărut în dosarul de corupție care îi vizează pe procurorii constănțeni Gigi Ștefan și Teodor Niță. În acest dosar, anchetatorii susțin că Learciu ar fi oferit bani și bunuri pentru rezolvarea unor situații în care era direct interesat.

Learciu, director al OJFIR Constanța și fost consilier județean PSD, s-a autosuspendat din partid și a demisionat din funcția de consilier județean după apariția acuzațiilor.

Conform informațiilor apărute în dosar, anchetatorii vorbesc despre sume importante de bani care ar fi fost oferite în mai multe rânduri, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026.

Ce înseamnă acuzația

Cumpărarea de influență este infracțiunea care vizează promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase unei persoane care are sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze sau să întârzie un act ce intră în atribuțiile sale.

Pentru această infracțiune, Codul penal prevede pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Learciu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

Recomandarea video

Victor Ponta insinuează că Siegfried Mureșan ar fi agent străin. Fostul premier PSD are și cetățenie turcă, și cetățenie sârbă
G4Media
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
Administrația Trump vrea mai multă religie în stat și contestă separarea dintre biserică și instituțiile publice
Gandul
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat din complezența unei judecătoare, deși tocmai a primit doi ani în plus pentru fuga din țară. Instanța: „Beneficiază de prezumția de nevinovăție”
Libertatea
Roșiile nu se țin niciodată în frigider, dar castraveții? Unde trebuie depozitați, de fapt: la rece sau la temperatura camerei?
CSID
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da