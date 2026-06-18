Europa frânează, dar două locuri încă refuză să impună limite de viteză șoferilor

Pe anumite categorii de drumuri din Germania și de pe Insula Man, șoferii pot circula legal fără o limită maximă generală de viteză.

Statele europene au impus de-a lungul anilor limite stricte pe autostrăzi, de regulă între 120 și 130 km/h.

În paralel, numeroase orașe au introdus limite de 30 km/h în zonele urbane, argumentând că măsura reduce numărul victimelor și crește siguranța rutieră.

Există însă două excepții celebre.

Insula Man: curse de motociclete și drumuri fără limită națională

Insula Man este un teritoriu autonom al Marii Britanii. Această autonomie îi conferă control extins asupra legislației interne. Pe rețeaua rutieră generală nu există o limită națională de viteză. În zonele construite, limitele variază între 20 și 30 km/h.

Insula este cunoscută în întreaga lume pentru Tourist Trophy, o cursă de motociclete cu o tradiție de peste un secol. Concurenții ating viteze de peste 300 km/h pe drumuri publice înguste. Cursa este una dintre cele mai periculoase din lume.

Potrivit BBC, 156 de motocicliști au murit de-a lungul celor 102 ediții ale competiției.

Germania: două treimi din Autobahn, fără limită impusă

Rețeaua germană de Autobahn include tronsoane fără viteză maximă obligatorie. Aproximativ două treimi din această rețea funcționează fără limită impusă. Pe restul de o treime, limita este de regulă 130 km/h sau mai puțin. Pe tronsoanele libere, autoritățile recomandă o viteză de 130 km/h, fără caracter obligatoriu.

Cât de mulți șoferi folosesc cu adevărat viteza nelimitată

Realitatea din trafic contrazice imaginea populară a Autobahn-ului.

Potrivit Institutului Economic German, 77% dintre șoferi circulă cu mai puțin de 130 km/h pe rețeaua de autostrăzi. Argumentele de mediu au câștigat teren în ultimii ani. Vitezele mai mici reduc consumul de combustibil și emisiile. Cu o rețea de autostrăzi comparabilă, Germania înregistrează mai multe decese rutiere decât Franța.

Tendința dominantă în Europa este exact opusă

Tendința dominantă în Europa este exact opusă. Tot mai multe orașe reduc limitele de viteză, argumentând că măsura salvează vieți și reduce poluarea.

Una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani este extinderea zonelor cu limită de 30 km/h. Potrivit unui sondaj făcut în 38 de orașe europene, 75% dintre administrațiile locale care au redus viteza au raportat mai puține decese și accidente rutiere.

La începutul anului 2026, Roma a introdus limita de 30 km/h în centrul istoric, urmând exemplul unor capitale precum Paris, Bruxelles și Helsinki.

În Italia, Bologna a devenit unul dintre cele mai urmărite experimente europene după ce autoritățile au raportat scăderi importante ale accidentelor după reducerea vitezei în oraș.

Deși Autobahn rămâne simbolul vitezei fără restricții, dezbaterea privind introducerea unei limite generale de 130 km/h continuă și în Germania. Susținătorii măsurii invocă reducerea accidentelor, a consumului de combustibil și a emisiilor, în timp ce adversarii consideră că libertatea de a conduce fără limită pe anumite sectoare face parte din cultura auto germană.