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Țara europeană care i-a surprins pe experți. Este considerată cea mai primitoare pentru străini. Nu e Spania și nici Portugalia

Nu e Spania și nu e Portugalia. Țara europeană unde străinii sunt primiți cel mai bine în 2026 este una la care puțini s-ar fi gândit, dar are un avantaj enorm: aproape toată lumea vorbește engleza.
Țara europeană care i-a surprins pe experți. Este considerată cea mai primitoare pentru străini. Nu e Spania și nici Portugalia
Andreea Tobias
17 iun. 2026, 16:27, Știrile zilei
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Islanda este cea mai primitoare țară din Europa pentru străini, potrivit unui studiu făcut de specialiști internaționali în domeniul sănătății și relocării, William Russell. Deși nu oferă soare garantat, țara are un scor de primire de 8,94 din zece și o populație în care 98% vorbește engleza, scrie Express.

Studiul a evaluat cele mai prietenoase țări și orașe din lume pentru persoanele care se mută în străinătate. A analizat factori precum rata de angajare, politica de vize, costul vieții și gradul de deschidere al populației locale.

De ce a câștigat Islanda primul loc?

Aproximativ 25% din populația Islandei este formată din migranți. 84,2% dintre cei veniți din alte țări au un loc de muncă. Politica de vize este comparabilă cu cea a majorității statelor UE, iar bariera lingvistică practic nu există.

Dezavantajele sunt reale: costul vieții este printre cele mai ridicate din lume, la nivelul Elveției sau Singapore. Iarna poate fi dură, cu doar patru ore de lumină naturală pe zi în decembrie.

Ce alte țări sunt în top 10 pentru cei care vor să se mute?

Luxemburgul ocupă locul doi, cu o populație formată în proporție de 51,2% din migranți și standarde ridicate de calitate a vieții. Noua Zeelandă a devansat la limită Australia. Acceptă cereri de imigrare calificată până la 55 de ani, față de 45 de ani în Australia. Portugalia apare abia pe locul 9, iar Spania lipsește din top 10.

Care este cel mai primitor oraș din lume pentru străini?

Zurich ocupă primul loc în clasamentul orașelor, cu un nivel ridicat de siguranță, salarii competitive și standarde de viață excelente, în ciuda costului ridicat al vieții.

Unde este cel mai greu să te integrezi ca străin?

În afara Europei, clasamentul global arată că cele mai dificile destinații pentru integrare sunt Japonia și Coreea de Sud. Rata de angajare a migranților este de doar 2,8% în Japonia și 5,3% în Coreea de Sud – cifre care reflectă barierele reale cu care se confruntă străinii pe aceste piețe ale muncii.

William Cooper, director la William Russell, avertizează că alegerea unei destinații populare nu garantează o tranziție ușoară.

„Primele câteva luni sunt cele în care apar cele mai multe provocări – orientarea în sistemele de sănătate, asigurarea unui venit stabil. Pregătirea pentru aceste etape inițiale este adesea mai importantă decât alegerea destinației”, spune el.

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