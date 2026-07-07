De ce bărbații au evitat zeci de ani sandalele în oraș. Explicația din spatele unui tabu care începe să dispară

Spre deosebire de moda feminină, unde încălțămintea deschisă a fost acceptată de decenii, în cazul bărbaților regulile nescrise au fost mult mai stricte. Il Post amintește că, până nu cu mulți ani în urmă, reviste precum GQ recomandau ca șlapii să fie purtați doar la plajă, la piscină sau în grădină, nu pe străzile orașului.

În spatele acestei reticențe s-a aflat și un prejudecată estetică: picioarele bărbaților au fost considerate mult timp mai puțin plăcute din punct de vedere vizual decât cele ale femeilor. Subiectul a fost dezbătut ani la rând în presa internațională de lifestyle, iar încălțămintea deschisă pentru bărbați a rămas asociată mai degrabă vacanțelor decât vieții de zi cu zi.

Cum s-au schimbat regulile

Potrivit specialiștilor citați de Il Post, schimbarea nu a venit dintr-o singură direcție. Un rol important îl au generațiile tinere, în special reprezentanții generației Z, care sunt mai puțin preocupați de regulile vestimentare tradiționale și experimentează mai ușor combinații considerate neobișnuite până de curând. În același timp, verile din Europa și Statele Unite au devenit tot mai lungi și mai călduroase. În multe orașe, temperaturile de peste 35 de grade transformă pantofii clasici într-o alegere incomodă, iar încălțămintea deschisă devine o opțiune practică, nu doar una estetică. Pandemia a contribuit și ea la schimbarea preferințelor. În perioada în care confortul a devenit prioritar, încălțămintea comodă a câștigat teren, iar multe dintre aceste obiceiuri s-au păstrat și după revenirea la viața de zi cu zi.

Succesul Birkenstock – un simbol al schimbării

Puține branduri ilustrează această transformare mai bine decât Birkenstock. Create inițial ca încălțăminte ortopedică, sandalele companiei germane au fost considerate ani întregi „urâte, dar comode”. După pandemie însă, modelele Arizona și Gizeh au devenit unele dintre cele mai populare încălțări de vară, fiind purtate de femei și bărbați de toate vârstele. Succesul lor a fost amplificat și de colaborările cu branduri de lux, iar ceea ce era cândva asociat cu stilul hippie sau cu încălțămintea medicală a ajuns pe podiumurile marilor case de modă.

Apar și alternative la modelele clasice

Popularitatea Birkenstock a deschis apetitul pentru alte tipuri de încălțăminte aerisită. Designerii promovează tot mai des sandalele din piele cu barete împletite, cunoscute drept fisherman sandals, modelele tradiționale mexicane huarache sau pantofii fără partea din spate, denumiți mules. Avantajul lor este că oferă mai multă ventilație decât pantofii clasici, dar păstrează un aspect suficient de elegant pentru a putea fi purtați inclusiv la birou sau la evenimente organizate în sezonul cald.

Schimbările din societate afectează direct moda

Experții în modă spun că transformarea reflectă o schimbare mai amplă a societății. Așa cum pantalonii scurți foarte scurți pentru bărbați sau sneakers purtați cu costume au trecut, în timp, de la excepție la normalitate, și sandalele par să urmeze același drum. În loc să fie percepute exclusiv ca încălțăminte de vacanță, ele încep să fie integrate în ținutele urbane. Așadar, criteriul confortului cântărește tot mai mult în alegerile vestimentare. Pentru mulți bărbați, schimbarea nu înseamnă doar alegerea unei alte perechi de pantofi, ci renunțarea la una dintre regulile nescrise care au definit moda masculină timp de decenii.