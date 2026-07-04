Prima pagină » Life-Inedit » Moment rar în istoria spațială. Europa trimite o navă pe asteroidul care va trece extrem de aproape de Pământ

Moment rar în istoria spațială. Europa trimite o navă pe asteroidul care va trece extrem de aproape de Pământ

Europa trimite o navă spațială cât o cutie de pantofi pe asteroidul Apophis înainte de apropierea sa spectaculoasă de Pământ.
Moment rar în istoria spațială. Europa trimite o navă pe asteroidul care va trece extrem de aproape de Pământ
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
04 iul. 2026, 13:49, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Agenția Spațială Europeană (ESA) a aprobat dezvoltarea unei nave spațiale miniaturale care va ateriza pe asteroidul Apophis. Acesta să treacă extrem de aproape de Pământ în 2029, arată DailyGalaxy.

Misiunea este considerată una dintre cele mai ambițioase inițiative europene de studiere a asteroizilor.

CubeSat-ul Don Quijote, primul vehicul de acest tip proiectat special pentru a ateriza pe un asteroid, va călători alături de misiunea Ramses către 99942 Apophis. Asteroidul, cu un diametru de aproximativ 375 de metri, va trece pe 13 aprilie 2029 la numai 32.000 de kilometri de Pământ, mai aproape decât mulți sateliți geostaționari.

Cercetătorii vor să profite de această apropiere rară pentru a observa direct modul în care gravitația Terrei influențează structura unui asteroid de mari dimensiuni. Potrivit ESA, atracția gravitațională a Pământului ar putea provoca deformări ale suprafeței și chiar activitate seismică pe Apophis.

Don Quijote va transporta trei instrumente științifice, inclusiv un gravimetru pentru măsurarea câmpului gravitațional al asteroidului, un magnetometru și un instrument seismic care ar putea realiza prima investigație seismică efectuată vreodată direct pe un asteroid.

Misiunea vine și cu provocări majore. După separarea de nava principală Ramses, CubeSat-ul va trebui să aterizeze complet autonom, fără intervenție umană în timp real. Din cauza gravitației extrem de reduse a asteroidului, există posibilitatea ca sonda să ricoșeze după contactul cu suprafața sau chiar să se afunde în materialul de la sol.

ESA intenționează să lanseze misiunea Ramses în primăvara anului 2028. Dacă misiunea va avea succes, Don Quijote va deveni primul CubeSat care operează direct de pe suprafața unui asteroid și va furniza date fără precedent despre unul dintre cele mai studiate obiecte din apropierea Pământului.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Un cartier întreg din Bilbao s-a mobilizat pentru salvarea afacerii cu flori a românilor Nina și Ion. Gestul impresionant a fost preluat de toată presa iberică
Gandul
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Cancan
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport
Capsula timpului din Israel. O peșteră neatinsă de 400.000 de ani rescrie ce știam despre pre-neanderthalieni
Libertatea
Meteorologii AccuWeather anunță ploi, frig și temperaturi de doar 7 grade Celsius în luna iulie, în România. Care sunt orașele în care vara e ca iarna
CSID
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da