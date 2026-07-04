Moment rar în istoria spațială. Europa trimite o navă pe asteroidul care va trece extrem de aproape de Pământ

Agenția Spațială Europeană (ESA) a aprobat dezvoltarea unei nave spațiale miniaturale care va ateriza pe asteroidul Apophis. Acesta să treacă extrem de aproape de Pământ în 2029, arată DailyGalaxy.

Misiunea este considerată una dintre cele mai ambițioase inițiative europene de studiere a asteroizilor.

CubeSat-ul Don Quijote, primul vehicul de acest tip proiectat special pentru a ateriza pe un asteroid, va călători alături de misiunea Ramses către 99942 Apophis. Asteroidul, cu un diametru de aproximativ 375 de metri, va trece pe 13 aprilie 2029 la numai 32.000 de kilometri de Pământ, mai aproape decât mulți sateliți geostaționari.

Cercetătorii vor să profite de această apropiere rară pentru a observa direct modul în care gravitația Terrei influențează structura unui asteroid de mari dimensiuni. Potrivit ESA, atracția gravitațională a Pământului ar putea provoca deformări ale suprafeței și chiar activitate seismică pe Apophis.

Don Quijote va transporta trei instrumente științifice, inclusiv un gravimetru pentru măsurarea câmpului gravitațional al asteroidului, un magnetometru și un instrument seismic care ar putea realiza prima investigație seismică efectuată vreodată direct pe un asteroid.

Misiunea vine și cu provocări majore. După separarea de nava principală Ramses, CubeSat-ul va trebui să aterizeze complet autonom, fără intervenție umană în timp real. Din cauza gravitației extrem de reduse a asteroidului, există posibilitatea ca sonda să ricoșeze după contactul cu suprafața sau chiar să se afunde în materialul de la sol.

ESA intenționează să lanseze misiunea Ramses în primăvara anului 2028. Dacă misiunea va avea succes, Don Quijote va deveni primul CubeSat care operează direct de pe suprafața unui asteroid și va furniza date fără precedent despre unul dintre cele mai studiate obiecte din apropierea Pământului.