Bilanțul lui Florin Manole la final de mandat: „Am făcut o nouă lege a salarizării în care nimeni să nu piardă din venituri”

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a prezentat luni bilanțul mandatului său, după ce săptămâna trecută a fost anunțată retragerea PSD de la guvernare. Acesta a explicat care au fost principalele măsuri și reforme realizate.

„Resursele europene au fost direcționate acolo unde este cea mai mare nevoie. Mai multe șanse pe piața muncii. Un minister mai suplu, mai eficient. Protecție și reintegrare pentru victimele traficului de persoane. Parteneriate externe cu rezultate pentru românii de pretutindeni. O să detaliez imediat fiecare dintre aceste linii.”, a explicat acesta.

Sprijin social pentru milioane de români

Florin Manole a vorbit prima dată despre impactul programelor sociale

„În ceea ce privește solidaritatea socială, pachetul de solidaritate a fost un proiect pentru peste 3 milioane de beneficiari. Este încă pentru peste 3 milioane de beneficiari, pensionari, copii cu dizabilități, mame care îngrijesc singure, unu, doi sau mai mulți copii. Voucherele pentru consumatorii aflați în risc de sărăcie energetică au fost un mecanism prin care am compensat o parte din creșterea prețurilor în energie pentru consumatorii vulnerabili. Peste 700.000 de gospodării și evident milioane de oameni beneficiază de această politică publică până la sfârșitul acestui an.”, a explicat el.

El a punctat și sprijinul acordat în situații de urgență.

„Sprijin de urgență pentru peste 2.500 de familii, în sumă de peste 40 de milioane de lei.”

Situația companiilor și protejarea locurilor de muncă

Fostul ministru al Muncii a vorbit, de asemenea, despre intervențiile sale pentru a sprijini angajații din companii afectate.

„Plata salariilor restante pentru mii de angajați de la Damen, Mangalia, Liberty, Galați și Romairo. Și aici aș adăuga și faptul că am promis oamenilor de acolo, celor care muncesc acolo, că voi fi vocea lor la București și transmit pe această cale miniștrilor economiei și apărării faptul că trebuie să facă totul pentru a salva aceste companii, pentru a salva aceste locuri de muncă și pentru a susține profesioniștii care lucrează acolo, în România.”, a declarat Manole.

De asemenea, a explicat și măsurile pentru persoanele afectate de falimente.

„Ajutoare de urgență pentru peste 1050 de persoane afectate de intrarea în faliment a șantierului Naval Mangalia. Acesta este un proiect pus deja în transparență și un proiect care ar trebui, ca în următoarele săptămâni, să fie în vigoare pentru a preîntâmpina problemele sociale.”, a declarat acesta.

Combaterea fraudelor și controale

Florin Manole a punctat, în cadrul bilanțului de final de mandat, și lupta sa împotriva abuzurilor și fraudelor din domeniul muncii.

„Toleranță zero pentru munca la negru, abuzuri și fraudă. Agenția Națională pentru protecția persoanelor cu dizabilități a realizat în această perioadă peste 72.000 de reevaluări care au dus la identificarea unui număr de 8.750 de certificate care nu trebuiau să fie acordate și pentru care s-a decis neîncadrarea în grad de handicap. Dar pentru că obiectivul nostru n-a fost doar lupta cu frauda, ci și justiția socială, peste 11.000 de persoane care trebuiau să aibă conform realităților medicale un grad de încadrare superior au primit acest grad.”, a explicat acesta.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a realizat peste 7.000 de misiuni de control care s-au soldat cu peste 460 de sancțiuni. La inspecția muncii s-au realizat 74.101 controale, iar valoarea totală a sancțiunilor a fost de peste 172 de milioane de lei.”

Fonduri europene și servicii sociale

În ceea ce privește fondurile europene, fostul ministru a declarat că majoritatea jaloanelor au fost îndeplinite, iar proiectele aflate în derulare vizează sute de mii de beneficiari.

„În legătură cu resursele europene, vorbim despre 27 de ținte și jaloane, 21 sunt îndeplinite deja, 7 sunt în curs de îndeplinire și cele mai cunoscute exemple sunt legea salarizării și digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale, dar și 8 proiecte din fonduri europene care sunt în curs de implementare.”

„Un proiect de peste 4 miliarde de lei cu finanțare de la Uniunea Europeană prin care peste 400.000 de cetățeni vârstnici, copii cu risc de abandon școlar, mame singure, au acces la servicii sociale așa cum până acum nu au avut.”

Noua lege a salarizării

Un alt punct central al bilanțului său a fost proiectul noii legi a salarizării, pe care Manole l-a numit esențial pentru corectarea inechităților.

„Am făcut un prim draft al acestei legi, foarte avansat, pe care ministrul interimar îl va găsi astăzi când va veni în Minister.”, a spus el.

„În primul rând am făcut o nouă lege în care nimeni să nu piardă din venituri. În al doilea rând aveam un sistem complet dezorganizat de peste 100 de modificări. Am eliminat aceste disparități și am rearanjat grilele de salarizare.”

„Am eliminat în varianta pe care o lăsăm în Minister cea mai mare parte a sporurilor și am modificat anvelopa totală pentru sporuri de la 30% la 20%.”