Prima pagină » Politic » Claudiu Manda critică „responsabilitatea selectivă” în politică și lipsa de dialog real

Claudiu Manda critică „responsabilitatea selectivă” în politică și lipsa de dialog real

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis, joi, un mesaj în care acuză o abordare „selectivă” a responsabilității în politică și incoerență în raportarea la deciziile asumate anterior.
Claudiu Manda critică „responsabilitatea selectivă” în politică și lipsa de dialog real
Sursa foto; ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
11 iun. 2026, 16:18, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Responsabilitatea nu poate fi selectivă în politică”, a scris Manda, pe Facebook. „Nu poți invoca responsabilitatea pentru deciziile pe care le-ai luat în trecut și să o ignori atunci când nu se potrivește cu calculele electorale de mâine”.

El a susținut că românii așteaptă „soluții pentru problemele de astăzi”, precum și „stabilitate, seriozitate și lideri politici capabili să pună interesul țării înaintea interesului de partid”.

„Cu atât mai mult atunci când le ești „dator”, după ce tot pe umerii lor ai așezat toate poverile fiscale”.

Manda a precizat că „dialogul nu înseamnă doar declarații și conferințe de presă. Dialogul înseamnă să îți asculți partenerii și să ții cont de propunerile lor”.

„După ce ai refuzat luni de zile să ții cont de propunerile celor cu care ar fi trebuit să construiești o soluție comună, este greu să mai fii credibil atunci când vorbești despre dialog și responsabilitate”.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.ro
Alertă la Pentagon! Mai multe etaje au fost plasate în carantină, altele evacuate!
Gandul
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Rezidenții povestesc cum arată realitatea din spitale: gărzi de 34 de ore, birocrație și teama de burnout. „Ca medic, îți asumi în fața pacientului toate lipsurile sistemului”
Libertatea
Cine poate primi locuință socială în 2026? Românii care au dreptul la chirii mult sub prețul pieței
CSID
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia