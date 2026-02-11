Guvernul lansează finanțări de 10 milioane de euro din fonduri europene pentru Organizațiile de Management al Destinației

„Am reușit să pornim finanțarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD), via fonduri prin PNRR. Va fi pus la dispoziție OMD-urilor din țară un buget de 10 milioane de euro, cu scop clar: pentru a putea funcționa eficient și în avantajul promovării destinațiilor turistice pe care le reprezintă”, se arată în mesajul publicat miercuri de Irineu Darău pe Facebook.

Acesta a mai anunțat că ghidul programului este disponibil pentru consultare publică pe site-ul ministerului.

Irineu Darău a subliniat că OMD-urile trebuie să devină „motoarele turismului local” și a subliniat că fondurile alocate OMD-urilor au fost direcționate în principal către proiecte de infrastructură turistică, în timp ce funcționarea efectivă a organizațiilor era subfinanțată.

„Acum, în parteneriatul (pentru această finanțare) dintre o organizație de management al destinației și o unitate administrativ-teritorială, minimum 20% din finanțare este dedicat funcționării organizației. Este condiția de bază pentru ca rezultatele să poată apărea în mod real”, mai transmite ministrul.

Ministrul a precizat că schema de finanțare ține cont de diferențele dintre localități, fiind concepută astfel încât să ofere șanse și comunităților mici, care nu dispun de bugete considerabile pentru promovare.

Acesta a mai anunțat că procedurile administrative au fost simplificate, astfel încât o singură cerere de finanțare să poată include mai multe investiții, cu scopul de a reduce birocrația.

„Turismul se dezvoltă datorită oamenilor care lucrează constant pentru a promova o destinație, iar organizațiile de management al destinației au exact acest rol: să construiască o direcție, să pună o destinație pe hartă și să coordoneze promovarea și serviciile pentru turiști”, a conchis Darău.