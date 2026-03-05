Prima pagină » Comunicate » Cotor, librarul AI al Libris, este primul librar virtual inteligent din Romania si un filtru in multitudinea de recomandari de carte

Chatbot-ul care transforma cautarea de carti intr-o conversatie naturala a raspuns deja la peste 50.000 de interactiuni cu cititorii. Libris.ro, libraria online de referinta pe piata din Romania, a lansat Cotor, primul asistent virtual inteligent dedicat recomandarilor de carte disponibil in Romania. Activ 24/7 pe site, chatbot-ul usureaza experienta de descoperire a cartilor, transformand filtrele si cautarile traditionale intr-o conversatie naturala. Librarul virtual intelege exact ce cauta fiecare vizitator, curatoriaza recomandarile de lectura care circula masiv in social media si ajuta cititorii sa transforme inspiratia in optiuni concrete din catalog.
05 mart. 2026, Comunicate

In primele saptamani de la lansare, Cotor, librarul AI al Libris, a generat peste 50.000 de mesaje, cu o medie de 7 intrebari pe sesiune, demonstrand un interes ridicat al cititorilor, cifre care demonstreaza ca romanii erau pregatiti pentru o modalitate mai intuitiva de a descoperi carti.

Lansarea vine intr-un moment in care utilizarea chatbot-urilor AI pentru shopping online explodeaza la nivel global: conform studiilor* de specialitate din industria e-commerce, cumparatorii care interactioneaza cu chatbot-uri AI convertesc la o rata de 12,3%, comparativ cu doar 3,1% pentru cei care nu folosesc astfel de asistenta – aproape de 4 ori mai mult. Mai mult, consumatorii care primesc asistenta AI finalizeaza achizitiile cu 47% mai rapid.

