Cotor, librarul AI al Libris, este primul librar virtual inteligent din Romania si un filtru in multitudinea de recomandari de carte

In primele saptamani de la lansare, Cotor, librarul AI al Libris, a generat peste 50.000 de mesaje, cu o medie de 7 intrebari pe sesiune, demonstrand un interes ridicat al cititorilor, cifre care demonstreaza ca romanii erau pregatiti pentru o modalitate mai intuitiva de a descoperi carti.
Lansarea vine intr-un moment in care utilizarea chatbot-urilor AI pentru shopping online explodeaza la nivel global: conform studiilor* de specialitate din industria e-commerce, cumparatorii care interactioneaza cu chatbot-uri AI convertesc la o rata de 12,3%, comparativ cu doar 3,1% pentru cei care nu folosesc astfel de asistenta – aproape de 4 ori mai mult. Mai mult, consumatorii care primesc asistenta AI finalizeaza achizitiile cu 47% mai rapid.
