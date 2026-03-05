Cotor, librarul AI al Libris, este primul librar virtual inteligent din Romania si un filtru in multitudinea de recomandari de carte

Chatbot-ul care transforma cautarea de carti intr-o conversatie naturala a raspuns deja la peste 50.000 de interactiuni cu cititorii. Libris.ro, libraria online de referinta pe piata din Romania, a lansat Cotor, primul asistent virtual inteligent dedicat recomandarilor de carte disponibil in Romania. Activ 24/7 pe site, chatbot-ul usureaza experienta de descoperire a cartilor, transformand filtrele si cautarile traditionale intr-o conversatie naturala. Librarul virtual intelege exact ce cauta fiecare vizitator, curatoriaza recomandarile de lectura care circula masiv in social media si ajuta cititorii sa transforme inspiratia in optiuni concrete din catalog.