Prima pagină » Sport » Simeone își cere scuze față de Vinícius și de președintele Real Madrid după incidentul din Supercupă

Simeone își cere scuze față de Vinícius și de președintele Real Madrid după incidentul din Supercupă

Antrenorul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, și-a cerut scuze luni președintelui Real Madrid, Florentino Pérez, și atacantului Vinícius Júnior, după un schimb de replici tensionat petrecut în timpul semifinalei din Supercupa Spaniei.
Simeone își cere scuze față de Vinícius și de președintele Real Madrid după incidentul din Supercupă
26 September 2025, Spain, Madrid: Atletico de Madrid head coach Diego Pablo Simeone speaks during a press conference ahead of the team's Spanish Primera Division soccer match against Real Madrid. Photo: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
12 ian. 2026, 16:37, Sport

Simeone și Vinícius s-au provocat reciproc în timpul victoriei obținute de Real Madrid, scor 2-1, în semifinalele Supercupei, disputate joi, în Arabia Saudită. Camerele de televiziune l-au surprins pe tehnicianul argentinian adresându-i-se în repetate rânduri internaționalului brazilian de pe marginea terenului.

La un moment dat, Simeone i-a spus lui Vinícius că Florentino Pérez îl va da afară de la club. O remarcă interpretată ca o trimitere la recentele controverse în care a fost implicat jucătorul, inclusiv conflicte cu adversari și episoade legate de antrenorul madrilenilor, Xabi Alonso.

„În primul rând, aș dori să îmi cer scuze lui Florentino și lui Vinícius pentru ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Simeone, potrivit Marca, în cadrul conferinței de presă de luni, premergătoare partidei de marți din Cupa Regelui.

„Nu a fost potrivit din partea mea să mă pun într-o asemenea situație și recunosc că nu am procedat corect”, a completat tehnicianul.

Antrenorul lui Atletico nu a dorit, însă, să ofere alte explicații pe marginea incidentului.

Despre victoria Barcelonei din finala de duminică, Simeone a comentat: „Barcelona este o echipă foarte bună și a meritat să câștige finala”.

Întrebat despre criticile venite din partea lui Xabi Alonso, care l-a acuzat de lipsă de fair-play, Simeone a refuzat să comenteze.

Privind înainte, „El Cholo” a vorbit despre duelul din Cupa Regelui cu Deportivo La Coruña, pe care a descris-o drept „o echipă curajoasă, care concurează bine indiferent de ultimele rezultate”, amintind și eliminarea lui Mallorca. Simeone a reiterat importanța competiției: „Cupa este la fel de importantă ca la începutul sezonului”.

Atletico Madrid va juca marți, în deplasare, de la ora 22:00, la Riazor, în optimile Cupei Regelui. În LaLiga, Atletico se află pe locul 4, la 11 puncte în urma liderului, Barcelona.

Recomandarea video

Românii, polonezii și bulgarii pleacă în număr mare din Marea Britanie
G4Media
„Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari
Gandul
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
Libertatea
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CSID
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor