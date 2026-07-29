Prima pagină » Justiţie » Paul de România poate fi extrădat. Curtea de Casaţie a Franţei i-a respins definitiv recursul

Paul de România poate fi extrădat. Curtea de Casaţie a Franţei i-a respins definitiv recursul

Recursul depus de Paul de România împotriva deciziei prin care s-a dispus extrădarea acestuia pentru executarea pedepsei a fost respins definitiv de către Curtea de Casaţie a Franţei. Anunțul a fost făcut de fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu.
Paul de România poate fi extrădat. Curtea de Casaţie a Franţei i-a respins definitiv recursul
Sursa foto: Mediafax Foto/Marius Dumbraveanu
Diana Nunuț
29 iul. 2026, 22:06, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Paul de România poate fi extrădat, după ce recursul său împotriva deciziei prin care s-a dispus extrădarea acestuia pentru executarea pedepsei a fost respins definitiv de către Curtea de Casație a Franței.

„Curtea de Casaţie a Franţei a respins recursul lui Paul de România împotriva hotărârii Curţii de Apel Paris care decisese predarea sa către România pentru executarea pedepsei. Este un succes deosebit al autorităţilor judiciare române, al Ministerului de Justiţie, al echipei care a lucrat profesionist la cooperarea judiciară internaţională în timpul mandatului meu. După mai multe refuzuri succesive de predare am perseverat, s-a sesizat CJUE care a dat dreptate României, am revenit cu solicitarea de predare şi în final am triumfat definitiv! Paul de România se adaugă galeriei de condamnaţi sau urmăriţi penal cu notorietate aduşi în România în timpul mandatului meu”, a scris fostul ministru al Justiției Radu Marinescu pe pagina sa de Facebook.

Anunțul vine după ce în luna iunie, Curtea de Apel Paris a dispus predarea lui Paul de România către autoritățile române, într-o nouă etapă a procedurii judiciare desfășurate între România și Franța în baza mecanismelor europene de cooperare judiciară.

Decizia pronunțată luna trecută de magistrații francezi pune capăt unei proceduri judiciare care s-a desfășurat pe parcursul ultimilor trei ani. Procedura reflectă colaborarea dintre autoritățile competente din România și Franța.

Un dosar urmărit de autoritățile române de mai mulți ani

Cazul lui Paul de România s-a aflat în atenția autorităților judiciare române și franceze în ultimii ani, fiind unul dintre cele mai mediatizate dosare de cooperare judiciară internațională în care este implicată România.

Paul de România este vizat de o condamnare definitivă pronunțată în România în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Regale de la Băneasa și a unor terenuri din județul Brașov. În decembrie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la trei ani și patru luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență și complicitate. Ulterior, acesta a părăsit România, iar autoritățile au emis un mandat european de arestare.

Decizia Curții de Apel Paris intervine după o serie de demersuri și proceduri desfășurate în baza instrumentelor juridice europene care reglementează executarea mandatelor și cooperarea între statele membre.

Recomandarea video

VIDEO: „E ca și cum un păianjen uriaș ar devora peisajul”. Cablurile de fibră optică folosite de armatele Rusiei și Ucrainei pentru controlul dronelor au împânzit pădurile și câmpurile de-a lungul liniilor frontului, cu un impact major asupra naturii
G4Media
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
Tentativă de asasinat asupra șefului unei companii din Rusia care produce drone de război. Atacatorul l-a împușcat în fața casei
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Cancan
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport
Ilie Bolojan, după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă: „Reduceți consumul de energie seara”
Libertatea
Mihaela Rădulescu a revenit în locul în care și-a pierdut partenerul. Ce s-a întâmplat după ce a aprins o lumânare?
CSID
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia