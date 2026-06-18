După trei ani de procese, Paul de România a pierdut la Paris. Justiția franceză a decis predarea sa către autoritățile române

Anunțul a fost făcut de Ministerul Justiției, care a precizat că hotărârea instanței franceze reprezintă un pas important în dosarul aflat pe rolul autorităților din cele două state de mai mulți ani.

Potrivit instituției, decizia pronunțată de magistrații francezi pune capăt unei proceduri judiciare care s-a desfășurat pe parcursul ultimilor trei ani. Procedura reflectă colaborarea dintre autoritățile competente din România și Franța.

Succes al cooperării judiciare

Reprezentanții ministerului au apreciat că soluția pronunțată de Curtea de Apel Paris demonstrează funcționarea mecanismelor de cooperare judiciară la nivel european și angajamentul celor două state pentru respectarea principiilor statului de drept.

Instituția a subliniat că decizia instanței franceze a fost luată în cadrul procedurilor prevăzute de legislația europeană privind colaborarea judiciară în materie penală.

În același timp, Ministerul Justiției a precizat că hotărârea nu este definitivă, iar procedura nu este încheiată din punct de vedere juridic.

Paul de România rămâne sub control judiciar

Conform informațiilor comunicate de autoritățile române, Paul de România se află în prezent sub control judiciar pe teritoriul Franței.

În aceste condiții, predarea efectivă către autoritățile române va depinde de parcursul procedural al cauzei și de eventualele căi de atac care pot fi exercitate conform legislației franceze.

Ministerul Justiției nu a oferit detalii suplimentare privind calendarul următoarelor etape judiciare.

Un dosar urmărit de autoritățile române de mai mulți ani

Cazul lui Paul de România s-a aflat în atenția autorităților judiciare române și franceze în ultimii ani, fiind unul dintre cele mai mediatizate dosare de cooperare judiciară internațională în care este implicată România.

Paul de România este vizat de o condamnare definitivă pronunțată în România în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Regale de la Băneasa și a unor terenuri din județul Brașov. În decembrie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la trei ani și patru luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență și complicitate. Ulterior, acesta a părăsit România, iar autoritățile au emis un mandat european de arestare.

Decizia Curții de Apel Paris intervine după o serie de demersuri și proceduri desfășurate în baza instrumentelor juridice europene care reglementează executarea mandatelor și cooperarea între statele membre.

Ministerul Justiției a anunțat că va continua să monitorizeze evoluția dosarului și va informa publicul în legătură cu orice dezvoltare relevantă.

Autoritățile române nu au făcut, deocamdată, alte precizări privind momentul în care hotărârea ar putea deveni definitivă sau eventualele măsuri care vor urma după încheierea procedurilor judiciare din Franța.