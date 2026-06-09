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ANAF: Prejudiciu de aproape 15 milioane de lei, găsit la o firmă de pază și protecție din București

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit nereguli la o firmă de pază și protecție din Capitală. Aceasta ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu de aproape 15 milioane de lei.
ANAF: Prejudiciu de aproape 15 milioane de lei, găsit la o firmă de pază și protecție din București
Foto: Facebook/Agenția Națională de Administrare Fiscală﻿
Cosmin Pirv
09 iun. 2026, 15:19, Economic
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Potrivit ANAF, controlul a vizat o firmă din București care a prejudicat bugetul general al statului cu suma de 14,9 milioane lei. Suma reprezentă contribuții sociale și impozit pe veniturile din salarii, firma neînregistrând în totalitate veniturile obținute prin utilizarea forței de muncă în cadrul activității de pază și protecţie.

Astfel, au fost descoperite discrepanțe majore între numărul de ore facturate și cele menționate în declarațiile fiscale. Din compararea numărului total de ore lucrate efectiv și facturate către clienții societății și numărul total de ore declarate fiscal a rezultat o diferență de peste 1,5 milioane ore nedeclarate.

ANAF arată că suma totală de 17 milioane lei încasată de la clienți a fost ridicată în numerar de reprezentantul firmei prin acordarea de avansuri de trezorerie pe care nu le-a justificat niciodată ori prin utilizarea sumelor din casieria societății fără a evidenția în registrul de casă preluarea acestora.

Amendă de peste 1,1 milioane de lei

La data controlului a fost constatată lipsa din casierie a unei sume de 4,4 milioane lei.

„Prin această metodă, societatea și-a creat o resursă financiară informală pe care o putea utiliza pentru plata a drepturilor de natură salarială, fără îndeplinirea obligațiilor fiscale. Totodată, la momentul verificărilor, contribuabilul înregistra obligații fiscale restante la bugetul de stat în sumă de peste 6 milioane lei”, transmite ANAF.

Inspectorii anunță că vor fi sesizate organele de urmărire penală.

De asemenea, firma a fost amendată cu peste 1,16 milioane lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 70/2015 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

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