Bonul fiscal devine digital. Ministerul Finanțelor modernizează sistemul caselor de marcat

Ministerul Finanțelor a propus un nou pachet de măsuri pentru modernizarea sistemului aparatelor de marcat electronice fiscale, prin care bonul fiscal va deveni un instrument digital.
Cosmin Pirv
01 apr. 2026, 17:26, Economic

Prin proiectul de Hotărâre de Guvern, Ministerul Finanțelor propune actualizarea normelor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, aducând schimbări care vizează simplificarea procedurilor pentru mediul de afaceri, în linie cu noile reglementări privind e-Factura și digitalizarea ANAF.

„Prin acest proiect, transformăm bonul fiscal dintr-un simplu document tipărit într-un instrument digital, inteligent, care oferă transparență, siguranță și acces rapid la informații. Introducerea codului QR şi a identificatorilor unici și transmiterea datelor către ANAF nu sunt doar măsuri tehnice, sunt pași esențiali către un sistem fiscal mai corect și mai eficient. În același timp, am avut în vedere nevoile reale ale mediului de afaceri. Știm că fiecare drum în plus, fiecare procedură redundantă înseamnă timp pierdut și costuri suplimentare. De aceea, simplificăm procesele, eliminăm obligații administrative inutile și reducem interacțiunile birocratice acolo unde nu mai sunt justificate” a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Termen de implementare

Operatorii economici ar avea termen la 1 noiembrie 2026 pentru a-și adapta sistemele și pentru a transmite noile date către ANAF.

Principalele schimbări propuse:

-Bon fiscal modernizat și digitalizat: Acesta nu va mai fi doar o dovadă tipărită a unei tranzacții, ci un document modern, care va include elemente suplimentare precum codul QR, data și ora emiterii sau un număr unic de identificare. Mai mult, la cererea clientului, bonul va putea conține și codul de identificare fiscală al beneficiarului;
-Aliniere la digitalizarea fiscală (e-Factura și sisteme ANAF): Noile reguli urmăresc integrarea completă a aparatelor de marcat în ecosistemul digital fiscal, prin: actualizarea structurii fișierelor XML transmise către ANAF, corelarea cu sistemele naționale de monitorizare fiscală;
-Simplificarea relației dintre firme și ANAF: păstrarea unui singur punct de interacțiune administrativă și reducerea birocrației și a costurilor operaționale pentru firme;
-Flexibilitate pentru plățile cu cardul: Bonul fiscal nu va mai fi obligatoriu în format tipărit pentru plățile cu cardul, acesta va putea fi generat electronic și oferit la cererea clientului;
-Actualizarea codurilor CAEN: Adaptarea legislației la noua clasificare CAEN Rev. 3, pentru a reflecta realitatea economică actuală;
-Reducerea termenelor de păstrare pentru registrul special, rapoartele fiscale Z și memoria fiscală, de la 10 ani la 5 ani

Ministerul Finanțelor anunță că urmărește prin aceste modificări nu doar modernizarea unui sistem tehnic, ci și îmbunătățirea modului de interacțiune dintre stat și mediul economic, în direcția creșterii transparenței, eficienței și orientării către nevoile contribuabililor.

