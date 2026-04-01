Declarația Unică se reinventează în 2026: prima versiune precompletată, reguli, riscuri și responsabilitate individuală

Pentru prima dată, Declarația Unică nu mai are ca punct de plecare un formular PDF ce trebuie completat de la zero de către contribuabil. Autoritățile fiscale introduc varianta precompletată, în care sunt integrate automat informațiile existente deja în bazele de date ale ANAF: veniturile salariale raportate de angajatori, dividende distribuite de companii din România, dobânzi bancare, contracte de închiriere înregistrate și alte informații furnizate prin declarațiile depuse de terți. Această schimbare are ca scop oferirea unui punct de pornire mai facil și mai clar, precum și reducerea timpului necesar completării documentului.

Noua procedură de precompletare rămâne una parțială. Există categorii de venituri care nu pot fi incluse automat, deoarece ANAF nu deține acces la toate sursele de informații relevante. Veniturile obținute prin brokeri străini, câștigurile din criptomonede tranzacționate pe platforme din afara României, veniturile din chirii pentru proprietăți situate în alte state sau veniturile din activități independente sunt doar câteva astfel de exemple. Pentru toate aceste situații, contribuabilul rămâne pe deplin responsabil să verifice informațiile precompletate și să completeze datele care lipsesc, în conformitate cu situația fiscală personală.

