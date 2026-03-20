Rusia se oferă să înceteze schimbul de informații cu Iranul dacă SUA își retrag sprijinul acordat Ucrainei

Rusia a propus SUA un acord prin care ar înceta schimbul de informații cu Iranul în schimbul opririi sprijinului american pentru Ucraina - o ofertă respinsă de Washington, dar care a alarmat capitalele europene. Propunerea a fost făcută săptămâna trecută, la Miami, în cadrul negocierilor dintre trimisul rus Kirill Dmitriev și reprezentanții administrației Trump.
Rusia se oferă să înceteze schimbul de informații cu Iranul dacă SUA își retrag sprijinul acordat Ucrainei
Andreea Tobias
20 mart. 2026, 18:21, Știri externe

Rusia a propus oprirea schimbului de informații cu Iranul, inclusiv coordonatele militare americane din Orientul Mijlociu. Condiția: Washingtonul să înceteze transmiterea de informații către Ucraina, scrie Politico.

Propunerea a fost făcută de trimisul rus Kirill Dmitriev către Steve Witkoff și Jared Kushner, în cadrul întâlnirii de săptămâna trecută de la Miami. Statele Unite au respins-o, potrivit unor surse familiarizate cu negocierile.

Pe de altă parte, Donald Trump și-a exprimat furia față de refuzul aliaților de a trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz. Vineri, el i-a criticat dur pe aliații săi din NATO, numindu-i „lași”, și a spus: „vom ȚINE MINTE!”

De ce a alarmat Europa propunerea rusă

Simpla existență a acestei oferte a stârnit îngrijorare în rândul diplomaților europeni.

Un diplomat al UE a calificat propunerea drept „scandalosă”. Teama acestuia e că Moscova vrea un acord bilateral cu Washingtonul care lasă Europa pe margine.

Îngrijorările vin pe fondul unor tensiuni transatlantice tot mai acute.

Joi, Kremlinul a anunțat că negocierile de pace privind Ucraina, mediate de SUA, au fost „suspendate”. În paralel, Trump i-a numit pe aliații NATO „LAȘI”, după ce aceștia au refuzat să trimită nave de război în Strâmtoarea Hormuz.

Schimbul de informații, ultimul pilon al sprijinului american

SUA continuă să partajeze informații cu Ucraina, chiar dacă au redus alte forme de sprijin. Washingtonul a întrerupt temporar schimburile anul trecut, după întâlnirea tensionată dintre Trump și Zelensky la Casa Albă – o oprire care a declanșat agitație în rândul aliaților.

Rusia și-a extins cooperarea militară cu Iranul de la începutul războiului, furnizând imagini din satelit și tehnologie de drone pentru a ajuta Teheranul să țintească forțe americane din regiune, potrivit Wall Street Journal.

Kremlinul a negat informațiile.

Recomandarea video

Președinta Venezuelei a înlocuit toată conducerea armatei, la o zi după ce l-a demis pe ministrul Apărării
G4Media
Localitatea din România în care o casă cu două camere se vinde cu doar 9.500 de euro, acum, în martie 2026
Gandul
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport
Donald Trump, atac fără precedent la aliații din NATO, pe care îi acuză de lașitate: „Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie. Vom ține minte!”
Libertatea
Obiectele pe care trebuie să le ai neapărat în casă, în aprilie! Atrag norocul, iubirea și banii
CSID
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor