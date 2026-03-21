Hawaii în alertă: Peste 5.500 de persoane evacuate din cauza riscului de cedare a unui baraj vechi de 120 de ani

Autoritățile din Hawaii au emis vineri ordine de evacuare pentru aproximativ 5.500 de persoane, avertizând că barajul Wahiawa, construit în 1906, este „expus riscului de cedare iminentă”.

Pagube catastofale

Primarul orașului Honolulu, Rick Blangiardi, a declarat că „nu există nicio îndoială că pagubele cauzate până acum au fost catastrofale” și că autoritățile „sunt încrezătoare în stabilitatea barajelor de pe insulă, dar este imposibil de prezis câtă ploaie va cădea și ce efecte va avea asupra zonelor joase”.

Potrivit Associated Press, serviciile de urgență au evacuat cu elicopterul aproximativ 70 de copii și adulți de la o tabără de primăvară, situată pe teren înalt, pentru a preveni orice risc. Purtătorul de cuvânt al organizației care deține proprietatea taberei, a spus că „apele de inundație au blocat drumul de acces către tabără”.

Evacuări pe insula Maui

Și pe insula Maui, oficialii au emis avertizări de evacuare pentru zonele rezidențiale din apropierea bazinelor de retenție, care aproape au atins capacitatea maximă. Pentru a menține nivelurile în siguranță, echipele de intervenție pompează și redirecționează apa constant.

Ploile abundente au fost cauzate de furtunile de iarnă cunoscute sub numele de „Kona lows”, care aduc aer umed din sud și sud-vest și produc precipitații torențiale. Kaala, cel mai înalt vârf din Oahu, a înregistrat aproape 40 cm de ploaie într-o singură zi, după ce solul fusese deja saturat de peste 67 cm de precipitații în ultima săptămână.

Barajul Wahiawa, pericol constant

O localnică din Wahiawa, un oraș situat în centrul insulei Oahu, a dezvăluit că barajul Wahiawa reprezintă o preocupare de fiecare dată când plouă. Construit în 1906 pentru irigații și culturile de trestie de zahăr, barajul este realizat din pământ și prezintă potențial ridicat de pericol. El a fost reconstruit după ce a cedat în 1921.

În ultimii ani, Dole Food Company, o multinațională americană cunoscută pentru producția de fructe și legume, care a deținut barajul Wahiawa, a convenit să transfere proprietatea statului. Hawaii intenționează să investească peste 20 de milioane de dolari în modernizare, însă transferul nu este încă finalizat.

„Rugați-vă pentru noi”

Autoritățile avertizează că o eventuală cedare a barajului ar putea duce la pierderi semnificative de vieți omenești în zonele din aval. Cea mai mare parte a insulei Oahu se află sub avertizare de inundații, cu zonele de coastă și locuințele de la nordul insulei sub alerte de inundații fulgerătoare.

„Rugați-vă pentru noi. Știm că mai vine ploaie”, spun locuitorii insulei.