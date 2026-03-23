Hawaii, sub ape: cele mai grave inundații din ultimele 20 de ani lasă mii de oameni fără curent

Peste 2.000 de persoane erau în continuare fără electricitate duminică după-amiază, după ce statul american Hawaii a fost lovit de cele mai severe inundații din ultimele două decenii.

Autoritățile au emis vineri ordine de evacuare pentru 5.500 de persoane în nordul insulei Oahu, în apropiere de orașul Honolulu, care au fost ridicate ulterior, potrivit Associated Press. Peste 200 de oameni au fost salvați din calea apelor.

Curentul, restabilit treptat

Compania Hawaiian Electric a anunțat că a restabilit electricitatea pentru aproximativ 1.200 de persoane care locuiesc pe coasta de nord a insulei Oʻahu. Curentul fusese oprit preventiv vineri din cauza inundațiilor.

Echipele au continuat intervențiile, iar compania estima că încă 2.000 de consumatori urmau să fie reconectați până la finalul zilei de duminică. În comitatul Maui, care include mai multe insule din statul Hawaii, aproximativ 100 de persoane erau încă fără electricitate. Pe insula Hawaii, toate întreruperile majore fuseseră remediate în cursul zilei de duminică.

Furtunile se retrag, dar riscul de inundații rămâne

Un meteorolog din Hawaii, Matthew Foster, a declarat că partea cea mai severă a furtunilor a trecut, iar ploile s-au redus la averse izolate în Oahu, Maui și insula Hawaii. În continuare, sunt așteptate cantități reduse de precipitații pe insula Hawaii și ploi slabe în restul regiunilor.

Vânturile vor sufla dinspre nord-est, adică dinspre ocean, aducând ploi în special în zonele mai verzi ale insulelor, unde terenul poate absorbi mai ușor apa. Cu toate acestea, inundații suplimentare pot apărea punctual în următoarele zile, spun meteorologii.

Apa nu este potabilă

Autoritățile mențin o alertă de fierbere a apei pentru zonele de pe coasta de nord, înseamnând că apa de la robinet nu este sigură pentru consum. Locuitorii sunt încurajați să raporteze pagubele.

Guvernatorul statului Hawaii, Josh Green, a declarat că valoarea totală a distrugerilor ar putea depăși 1 miliard de dolari, incluzând daune la aeroporturi, școli, drumuri, locuințe și un spital din Kula, pe insula Maui.

Fenomenul din spatele ploilor extreme

Furtunile au fost provocate de un fenomen meteo numit „Kona lows”, specific sezonului rece, care aduce aer cald și foarte umed dinspre ocean și generează ploi abundente pe insule.

Experții spun că astfel de episoade de ploi puternice apar tot mai des și sunt mai intense decât în trecut, pe măsură ce temperaturile globale cresc din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.