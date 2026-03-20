Trump spune că armata americană „se mișcă liber” în jurul Iranului și că „nu dorește un armistițiu”

Întrebat, în fața Casei Albe, ce a vrut să spună când a spus că războiul a fost câștigat militar în Iran, Donald Trump spune că SUA „se plimbă libere” în Iran și „s-au terminat” din punct de vedere militar.
Laura Buciu
20 mart. 2026, 22:21, Știri externe

Donald Trump vorbește cu reporterii în fața Casei Albe.

Întrebat dacă are un plan pentru Insula Kharg, el spune: „Poate că am un plan, poate că nu, dar cum aș putea spune vreodată asta unui reporter?”.

El adaugă: „Este cu siguranță un loc despre care oamenii vorbesc”.

Întrebat ce a vrut să spună când a spus că războiul a fost câștigat militar în Iran, el spune că SUA „se plimbă libere” în Iran și „s-au terminat” din punct de vedere militar.

Întrebat despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru a permite transporturi cruciale de petrol și gaze, el spune: „Nu o folosim. La un moment dat, se va deschide singură”.

El spune că „ar fi frumos” dacă națiunile care folosesc Strâmtoarea, precum China, s-ar „implica”, potrivit Sky News.

Întrebat despre sfârșitul războiului, el spune: „Nu vreau să fac un armistițiu. Nu faci un armistițiu când distrugi literalmente cealaltă parte”.

