Elon Musk, găsit vinovat de fraudă în cazul Twitter

Un juriu federal din San Francisco a dat vineri verdictul în procesul intentat de acționarii Twitter, stabilind că Elon Musk este vinovat de fraudă în legătură cu preluarea companiei de 44 de miliarde de dolari din 2022.

Declarațiile despre boți, în centrul procesului

Procesul a vizat declarațiile făcute de Musk după ce a acceptat, în aprilie 2022, să cumpere compania. Potrivit Reuters, acționarii au susținut că acesta a pus în mod repetat sub semnul întrebării numărul de conturi false și de tip spam (boți), sugerând că ar putea reprezenta 20% sau mai mult, față de aproximativ 5% cât raportase compania. Afirmațiile au contribuit la scăderea artificială a prețului acțiunilor, oferindu-i lui Musk posibilitatea de a renegocia sau chiar de a renunța la tranzacție.

În pledoaria finală, avocatul acționarilor, Mark Molumphy, a susținut că impactul declarațiilor a fost direct asupra valorii companiei: „A discreditat compania. A discreditat conducerea. Și a prăbușit acțiunile”.

De cealaltă parte, avocatul lui Musk, Michael Lifrak, a argumentat că îngrijorările miliardarului erau legitime: „Îngrijorarea privind boții era reală, iar faptul că a vorbit public despre această problemă nu înseamnă că a comis sau a intenționat să comită o fraudă”.

Pierderi cauzate de scăderea acțiunilor

Procesul civil a început pe 2 martie și a fost intentat de investitori care susțin că au vândut acțiuni Twitter la prețuri scăzute din cauza declarațiilor lui Musk, în perioada 13 mai – 4 octombrie 2022.

Despăgubirile nu au fost încă stabilite și vor fi decise într-o etapă ulterioară a procesului.

Musk a finalizat achiziția și a redenumit compania

În ciuda conflictului, Musk a dus la capăt tranzacția în octombrie 2022 și a redenumit platforma X. Ulterior, aceasta a fost integrată în SpaceX.

Musk are un istoric de dispute juridice cu investitorii. În 2023, a câștigat un proces în care era acuzat că a indus în eroare acționarii Tesla prin declarația din 2018 privind „finanțarea asigurată” pentru delistare, iar în 2025 un litigiu în Delaware legat de pachetul său salarial.

Separat, Musk poartă discuții pentru a ajunge la o înțelegere într-un proces intentat de U.S. Securities and Exchange Commission – autoritatea de reglementare a pieței de capital din Statele Unite – care îl acuză că a întârziat să dezvăluie achizițiile inițiale de acțiuni Twitter, pentru a cumpăra mai mult la prețuri scăzute.

În februarie, SpaceX a preluat compania de inteligență artificială xAI, care includea și X, într-o tranzacție ce a dus la crearea uneia dintre cele mai valoroase companii private din lume, evaluată la aproximativ 1.250 de miliarde de dolari.