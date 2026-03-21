Iranul amenință situri turistice: destinațiile de agrement, posibile ținte ale atacurilor

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, generalul Abolfazl Shekarchi, a avertizat vineri că „parcurile, zonele de recreere și destinațiile turistice” din întreaga lume nu vor mai fi sigure pentru inamicii țării. Amenințarea reaprinde temerile că Iranul ar putea reveni la atacuri armate în afara Orientului Mijlociu, ca instrument de presiune, notează Associated Press.

Războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a intrat în cea de-a treia săptămână. Israelul continuă loviturile asupra Teheranului, iar Iranul răspunde inclusiv prin atacuri asupra Israelului și asupra unor obiective energetice din statele arabe din Golf. Acestea afectează fluxurile de petrol și se resimt în economia mondială, prin creșterea prețurilor la combustibili și alimente.

Războiul, departe de final

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a transmis într-un mesaj difuzat la televiziunea de stat, cu ocazia Nowruz, că atacurile SUA și Israelului „se bazează pe iluzia că uciderea liderilor Iranului ar putea duce la prăbușirea guvernului”, lăudând totodată rezistența populației în fața războiului.

Potrivit analiștilor politici și de securitate, nu există semne ale unei revolte interne, iar finalul conflictului este departe de final, în condițiile în care obiectivele declarate ale Statelor Unite și Israelului variază de la schimbarea regimului la distrugerea programelor nucleare și de rachete ale Iranului.