Moscova propune un târg Washingtonului: ajutor oprit pentru Iran la schimb cu ajutor oprit pentru Ucraina

Rusia a propus Statelor Unite o ofertă prin care Mosova să oprească schimbul de informații cu Iranul, dar numai dacă Washingtonul face același lucru în raport cu Ucraina, potrivit Politico. Oferta, formulată în cadrul contactelor americano-ruse, a fost respinsă de partea americană, potrivit surselor citate.
Gabriel Negreanu
20 mart. 2026, 20:00, Știri externe

Propunerea vine pe fondul unor temeri tot mai mari la Washington că Moscova ar putea ajuta Teheranul cu informații utile pentru lovirea intereselor militare americane din Orientul Mijlociu. La audierea din Senatul SUA din 18 martie, directorul CIA, John Ratcliffe, a confirmat că Iranul solicită asistență de intelligence din partea Rusiei, Chinei și a altor adversari ai Statelor Unite, fără să spună public dacă aceste informații au fost deja furnizate. Cu aproape două săptămâni înainte, pe 6 martie, Reuters relata, citând Washington Post, că Rusia ar fi oferit Iranului date de țintire privind nave și aeronave americane din regiune.

Administrația Trump a transmis însă mesaje contradictorii. Pe 10 martie, emisarul special Steve Witkoff spunea că Moscova i-a transmis președintelui Donald Trump că nu furnizează Iranului informații despre activele militare americane din Orientul Mijlociu. Kremlinul a repetat ulterior dezmințirea și a catalogat drept „fake news” informațiile din presă privind eventuale livrări de imagini satelitare și tehnologie pentru drone către Teheran. În paralel, Trump a minimalizat public gravitatea acestor informații, spunând pe 7 martie că eventualul schimb de informații ruso-iranian nu are un impact semnificativ asupra Statelor Unite.

Semnalul de alarmă de la Washington a fost însoțit și de mișcări militare concrete. Reuters a relatat pe 6 și 10 martie că Statele Unite și Coreea de Sud au discutat despre mutarea unor sisteme Patriot din peninsula coreeană către teatrul de operațiuni din Orientul Mijlociu, în contextul războiului cu Iranul. În același timp, temerile privind o diminuare a capacității de descurajare în Asia au fost amplificate de noi lansări de rachete efectuate de Coreea de Nord.

Dosarul iranian se suprapune tot mai vizibil cu cel ucrainean. Negocierile tripartite privind războiul din Ucraina au fost deja afectate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, după ce Washingtonul a cerut amânarea unei noi runde de discuții, invocând criza iraniană.

