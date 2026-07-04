Premierul unei superputeri a primit de la o altă țară un premiu cu greșeli de ortografie și inventat cu trei zile înainte

Premierul indian Narendra Modi a primit un premiu recent creat în timpul vizitei sale în Seychelles. Potrivit The Guardian, evenimentul a fost criticat și ironizat deoarece observatori au remarcat greșeli de ortografie pe certificat și au susținut că documentul părea generat de inteligență artificială.

Distincția „Gardianul Orizontului Albastru” a fost creată la doar trei zile înainte de sosirea lui Modi în Seychelles, premierul indian devenind astfel primul beneficiar.

Criticii au remarcat că pe certificat erau scrise greșit cuvintele cuvântul „Republică” și „Seychelles”.

Premierul Modi, ironizat de opoziția indiană

„Oferiți-i orice distincție și el va veni imediat”, a declarat lidera opoziției Supriya Shrinate, adăugând că oficialii „au fost atât de grăbiți încât au greșit chiar și numele oficial al Republicii Seychelles”.

Ministerul de externe din Seychelles a declarat ulterior că un „proiect preliminar” incorect a fost distribuit din greșeală și a insistat că „distincția Gardianul Orizontului Albastru este autentică”.