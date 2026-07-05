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Un tânăr a cumpărat o jachetă a echipei Lakers cu 3 dolari. Acum ar putea valora 250.000 de dolari

Un tânăr din statul american Oregon ar putea încasa o sumă uriașă după ce a cumpărat dintr-un magazin second-hand o jachetă care s-a dovedit a fi aparținut legendei NBA Wilt Chamberlain. Pentru obiect a plătit puțin peste 3 dolari.
Un tânăr a cumpărat o jachetă a echipei Lakers cu 3 dolari. Acum ar putea valora 250.000 de dolari
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
05 iul. 2026, 10:15, Știri externe
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Quinn Brown, din Portland, a povestit că se afla la cumpărături într-un magazin Goodwill în luna ianuarie, când a observat o geacă mov și aurie a echipei Los Angeles Lakers în mâinile unui alt client. După ce persoana respectivă a decis să nu o cumpere, Brown, în vârstă de 19 ani, a luat-o imediat, arată YahooSports.

„Pur și simplu a aruncat-o în fața mea și am apucat-o imediat”, a declarat el pentru postul WLBT 3.

Brown spune că a plătit 3,07 dolari pentru geacă, însă a avut bănuiala că ar putea fi ceva special. A publicat o fotografie pe Instagram, iar la scurt timp a fost contactat de casa de licitații Sotheby’s din New York.

Geaca a fost trimisă la New York, unde specialiștii au autentificat-o.

„Mi-au spus că geaca a fost identificată ca fiind purtată în Finala NBA din 1972. Știam că tricoul purtat de Chamberlain în acea finală s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari. Acela era tricoul pe care îl purta sub geaca mea”, a spus Brown.

Wilt Chamberlain, decedat în 1999 la vârsta de 63 de ani, este considerat unul dintre cei mai dominanți jucători din istoria baschetului. Supranumit „The Big Dipper”, el a câștigat șapte titluri consecutive de cel mai bun marcator al ligii între 1959 și 1966 și a înregistrat o medie de 50,4 puncte pe meci în sezonul 1961-1962.

Licitația se va încheia pe 20 iulie

Casa de licitații Sotheby’s a scos între timp jacheta la licitație, estimând că aceasta ar putea fi vândută pentru o sumă cuprinsă între 150.000 și 250.000 de dolari. Licitația a început pe 1 iulie și este programată să se încheie pe 20 iulie.

Brown a declarat pentru WLBT 3 că a început să cumpere și să revândă obiecte încă din perioada liceului, transformând ulterior această activitate într-o afacere cu normă întreagă. Până acum, el a realizat peste 10.000 de vânzări.

Deși petrece între 15 și 20 de ore pe săptămână căutând obiecte valoroase în magazine second-hand, tânărul spune că nu și-a imaginat niciodată că va găsi ceva atât de valoros.

„Am avut un noroc incredibil cu geaca lui Wilt Chamberlain. Este o senzație extraordinară să găsești ceva de genul acesta. Făceam asta pentru că îmi place, fără să mă aștept vreodată la așa ceva”, a declarat el.

Brown a mai spus că speră să folosească banii obținuți din vânzarea jachetei pentru a se pensiona devreme.

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