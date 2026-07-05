Evenimentul zilei: se împlinesc 80 de ani de la apariția bikiniului. Cum a schimbat lumea un costum de baie

Costumul de baie numit bikini a apărut pe 5 iulie 1946. Potrivit Focus, costumul a fost creat de croitorul francez Louis Réard. Primul bikini era atât de mic încât încăpea într-o cutie de bijuterii. În interior se aflau patru triunghiuri de material, însumând doar 194 cm². Piesele erau legate cu sfori subțiri de material. Primul costum era decorat cu imagini care imitau o pagină de ziar.

Creatorul bikiniului a povestit cum i-a venit ideea. El a observat o femeie din Saint-Tropez suflecându-și costumul de baie pentru a se bronza mai bine. Croitorul francez s-a gândit la un costum de baie din două piese care să expună buricul feminin pentru prima dată, un tabu la acea vreme.

Pentru a amplifica imaginea revoluționară, Réard a numit costumul bikini, după numele atolului din Oceanul Pacific unde americanii efectuau teste nucleare. Mesajul era clar: impactul noului costum de baie va fi exploziv.

Bikini între scandaluri și celebritate

Croitorul francez a anticipat impactul pe care îl va avea noul costum de baie. Bikiniul a stârnit numeroase controverse fiind interzis în mai multe țări. și la inaugurare au fost probleme. Deoarece nici un model nu a vrut să pozeze în bikini, Louis Réard a apelat la stripteuza Micheline Bernardini. În scurt timp, femeia a devenit celebră primind zeci de mii de scrisori de la admiratori.

Bikiniul a început să fie folosit în anii 50. Asta după ce Brigitte Bardot l-a popularizat la Cannes. Apoi, în anii 60, Ursula Andress l-a consacrat într-un film din seria James Bond.

În prezent, costumul este o prezență obișnuită în toată lumea, dar și o dovadă a modului în care societatea evoluează uneori spectaculos în urma unor idei inițial cenzurate.