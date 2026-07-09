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Conversațiile de tip „end-to-end” ar putea fi excluse din regimul de scanare a mesajelor

Parlamentul European a adoptat joi amendamente prin care servicii precum WhatsApp sunt excluse dintr-un regim temporar controversat ce permite furnizorilor de comunicații electronice să aplice măsuri voluntare pentru detectarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor (CSAM).
Conversațiile de tip „end-to-end” ar putea fi excluse din regimul de scanare a mesajelor
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
09 iul. 2026, 17:51, Știri externe
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Eurodeputații doresc excluderea serviciilor de comunicații care utilizează criptare end-to-end din domeniul de aplicare al legii, potrivit Euronews.

Astfel, platforme precum WhatsApp și Messenger nu vor mai putea adopta măsuri voluntare care derogă de la regulile europene privind confidențialitatea comunicațiilor pentru a identifica utilizatori suspectați că distribuie astfel de materiale.

Criptarea end-to-end este o tehnologie care securizează comunicațiile electronice astfel încât doar expeditorul și destinatarul să poată descifra conținutul mesajelor.

Regimul temporar a fost supranumit de critici „controlul chat-urilor” („chat control”), din cauza implicațiilor asupra vieții private. Susținătorii săi consideră însă că acesta este esențial pentru protejarea drepturilor minorilor și combaterea răspândirii pornografiei infantile.

În timp ce un cadru legislativ permanent este încă în discuție, Comisia Europeană a propus prelungirea temporară a acestui sistem până în 2028. Propunerea trebuie aprobată atât de Parlamentul European, cât și de statele membre ale UE.

În martie, Parlamentul European a votat împotriva prelungirii derogării, ceea ce a dus la expirarea acesteia pe 3 aprilie. Totuși, propunerea a revenit pe agenda legislativă după ce guvernele statelor membre au continuat să o susțină, la insistențele președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.

Grupul Partidului Popular European (PPE) a orchestrat o manevră politică pentru a obține aprobarea prelungirii schemei fără modificări, folosind o procedură parlamentară rar utilizată. Aceasta presupune o majoritate absolută – cel puțin 361 de eurodeputați – pentru respingerea sau modificarea unui proiect legislativ.

Cu toate acestea, majoritatea eurodeputaților a votat în favoarea unor amendamente importante care restrâng drastic aplicarea schemei și care ar putea fi inacceptabile pentru guvernele statelor membre.

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