Gripa aviară H5, detectată pentru prima dată la o pasăre marină din Australia

Australia a fost, timp de mulți ani, singurul continent care nu a fost afectat de tulpina H5, care a provocat boli grave și rate ridicate de mortalitate în rândul păsărilor de curte și al păsărilor sălbatice la nivel mondial, potrivit AFP, citată de France24.

În total, 12 cazuri de gripă aviară de tip H5 au fost confirmate în Australia începând din iunie, dar toate au fost înregistrate la păsări marine migratoare, nu la fauna sălbatică locală.

Testele de laborator au confirmat că boala a infectat o rândunică de mare cu creastă mare în orașul Robe, din Australia de Sud.

„Deși aceasta este, desigur, o evoluție îngrijorătoare, nu este neașteptată”, a declarat ministra Agriculturii, Julie Collins.

Potrivit ministrei, „în acest moment nu există încă dovezi privind o mortalitate în masă cauzată de gripa aviară de tip H5”. Declarațiile au fost date într-o conferință de presă susținută la Hobart, capitala statului insular Tasmania.

Nu există semne că virusul s-ar fi răspândit la alte populații de animale, la păsările de curte sau la sistemele agricole, „iar riscul pentru sănătatea umană rămâne scăzut”, potrivit ministrei.

Collins a mai adăugat că oamenii de știință încearcă să identifice căile potențiale de răspândire a virusului la pasărea australiană.

Pasărea ar fi intrat în contact cu altele testate pozitiv

Potrivit ministrei, zona în care această pasăre marină de coastă zboară suprapune cu cea a păsărilor marine migratoare care au fost testate anterior pozitiv pentru virusul H5.

Guvernul statului Australia de Sud a pus în aplicare o „supraveghere sporită” în zona în care a fost găsită pasărea, a mai anunțat Collins.

Gripa H5, mortală pentru păsări, ar putea agrava riscurile de dispariție cu care se confruntă fauna australiană, multe dintre specii fiind unice pe continent.

Aproape jumătate din speciile de păsări sălbatice din Australia și 83% din mamiferele sale nu se găsesc nicăieri altundeva.

Printre păsările sălbatice cele mai afectate de tulpina H5 se numără păsările acvatice, păsările de țărm, păsările marine și păsările de pradă.

Mamiferele marine au fost, de asemenea, afectate, fiind înregistrate câteva cazuri și la alte animale, precum pisici, capre, alpaca și porci.