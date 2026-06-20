Australia confirmă primul caz de gripă aviară H5. Virusul a ajuns acum pe toate continentele

Boala a fost depistată la o pasăre marină migratoare, un skua brun, în zona îndepărtată a Australiei de Vest. Rezultatul a fost confirmat de agenția națională de știință, conform AFP.

Probele prelevate de la un petrel gigant găsit în aceeași zonă au indicat, de asemenea, un rezultat pozitiv suspect. Cazul a fost identificat la 630 de kilometri sud-est de Perth.

Ce a declarat ministrul agriculturii despre situație

Julie Collins a precizat că descoperirea nu este neașteptată, având în vedere răspândirea globală a virusului. Ea a confirmat că nu există încă dovezi de mortalitate în masă sau de infectare la păsările de curte.

A avut loc o ședință de urgență a oficialilor din domeniul sănătății animale și agriculturii. Scopul a fost analizarea unui răspuns la nivel național.

Cum a reacționat premierul Anthony Albanese

Premierul Albanese a declarat că detectarea cazului este îngrijorătoare. El a precizat că guvernul va lua măsuri pentru limitarea răspândirii bolii, transmisă prin păsările migratoare la nivel mondial.

Tulpina H5 a provocat boli grave și mortalitate ridicată la păsări de curte, păsări sălbatice și mamifere de pe tot globul. Au fost afectate păsări acvatice, de țărm, marine și de pradă.

Cazuri au fost înregistrate și la mamifere marine, pisici, capre, alpaca și porci. Joi, oamenii de știință au anunțat că virusul a ucis peste 13.000 de pui de elefant de mare pe insulele Heard și McDonald.

De ce este îngrijorător virusul pentru fauna australiană

Aproape jumătate din speciile de păsări sălbatice din Australia nu se găsesc nicăieri altundeva. Procentul crește la 83% în cazul mamiferelor.

Comisarul pentru specii amenințate, Fiona Fraser, a anunțat un plan de protejare a 35 de specii. Diavolul tasmanian, lebăda neagră, pinguinul mic și leul de mare australian sunt expuși unui risc deosebit.

Cum ar fi putut ajunge virusul în Australia

Autoritățile investighează dacă boala a ajuns prin păsările migratoare din zona subantarctică. Australia era singurul continent neafectat până la acest caz confirmat.