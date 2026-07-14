Undă verde pentru oglinda uriașă din spațiu care poate schimba nopțile pe Pământ

Oglinda uriașă care va trimite lumina Soarelui pe Pământ a fost aprobată.

Autoritățile americane au aprobat testarea unui satelit-oglindă care trimite lumina soarelui spre Pământ. Satelitul se numește Earendil-1 și aparține companiei Reflect Orbital, din Statele Unite, anunță The Independent.

Oglinda reflectă razele solare spre o zonă de pe Pământ, cerută de utilizator. Ideea este numită „lumină solară la cerere”, potrivit companiei care a dezvoltat proiectul.

🟡Geceyi gündüze çevirmeyi hedefleyen uyduya FCC’den onay geldi: FCC, Reflect Orbital’in gece güneş ışığını Dünya’ya yansıtmayı amaçlayan Earendil-1 uydusuna onay verdi. Karar, astronomi camiasında sağlık ve çevre tartışmalarını yeniden alevlendirdi. pic.twitter.com/ozfkFarBek — TURKINFORM (@TurkinformMedya) July 13, 2026

Lumina reflectată ar acoperi o suprafață de aproximativ cinci kilometri lățime. Satelitul trebuie să-și schimbe poziția la fiecare patru minute, pentru a menține direcția corectă.

Planuri pentru zeci de mii de sateliți

Compania vrea să lanseze peste 50.000 de sateliți similari până în anul 2035. Aceștia ar putea fi folosiți în agricultură, în situații de urgență și în industrie.

Astronomii s-au opus proiectului, din cauza mai multor riscuri. Lumina reflectată de oglindă ar putea deranja piloții și șoferii, prin sclipiri bruște pe cer.

Fenomenul ar putea afecta și ritmul biologic al oamenilor, animalelor și plantelor. Telescoapele de cercetare riscă să fie afectate de lumina puternică reflectată de oglindă.

Autoritatea americană a aprobat proiectul, deși nu a analizat riscurile pentru sănătate și mediu. Instituția a precizat că aceste riscuri nu țin de rolul ei principal, legat de radiofrecvențe.