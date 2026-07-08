UNTOLD anunță line-up-ul final: nume noi pe scenele festivalului. Premieră: MEDUZA 3Live în România

UNTOLD completează line-up-ul celei de-a 11-a ediții a festivalului, programată între 6 și 9 august la Cluj-Napoca, cu noi nume din muzica electronică, pop și hip-hop, dar și cu o premieră pentru România: MEDUZA 3 Live, noul concept de spectacol al trio-ului italian MEDUZA.

Show-ul MEDUZA 3 Live va fi prezentat pe Mainstage și marchează prima apariție în România a noului proiect al grupului format din Luca De Gregorio, Mattia Vitale și Simone Giani, cunoscut pentru hituri precum „Piece Of Your Heart”, „Lose Control” și „Paradise”.

Printre artiștii confirmați în ultima etapă se numără și Alan Walker, Solomun, Tujamo, BBNO$ și Padre Guilherme. Rapperul canadian BBNO$ va urca pentru prima dată pe scena Alchemy, unde va interpreta piese precum „Lalala”, „Edamame” și „it boy”.

Colaborare UNTOLD cu ZAMMA

Festivalul continuă și parteneriatul cu ZAMNA, concept internațional de festival dedicat muzicii electronice, care va avea un takeover al scenei în ziua de vineri. Colaborarea dintre UNTOLD Universe și ZAMNA a debutat la UNTOLD Dubai, în 2025.

Programul festivalului îi aduce pe scena principală, în prima zi, pe Sting, The Chainsmokers, James Hype, Maddix și Smiley. Tot joi, Carl Cox va reveni pe scena Galaxy, iar Gramatik și Grasu XXL vor concerta la Alchemy.

Vineri, Zara Larsson, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso și Swae Lee vor urca pe Mainstage, în timp ce Gordo și Maceo Plex vor mixa la Galaxy, iar Pendulum și Erika Isac vor concerta pe scena Alchemy.

Sâmbătă, publicul va asista la primul concert din România al lui Lewis Capaldi, alături de Martin Garrix, Lost Frequencies și MËSTIZA. Tot în aceeași zi, Denzel Curry debutează la UNTOLD, iar Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati completează programul scenei Galaxy.

Ultima zi a festivalului îi va aduce pe scena principală pe Flo-Rida, Tash Sultana, Steve Aoki, Afrojack b2b R3HAB și Padre Guilherme. Pe scena Galaxy vor evolua MRAK, Jamie Jones și Sara Landry, iar Alchemy va găzdui concertele Andy C, Șatra B.E.N.Z., Noua Unspe, Azteca și Rava.

Organizatorii au publicat și programul complet al scenelor Daydreaming, Time, Retro Fantasia, Tramvai și Soul Circle pe site-ul festivalului.

UNTOLD ONE 2026 se va desfășura în perioada 6-9 august, la Cluj-Napoca, reunind peste 200 de artiști. Printre headlinerii deja anunțați se numără Sting, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Flo-Rida, Kygo, The Chainsmokers, Martin Garrix și Carl Cox.