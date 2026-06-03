Incendiu devastator într-o clădire din New Delhi: patru morți și 37 de persoane salvate

Flăcările au cuprins un imobil situat în cartierul Malviya Nagar, în sudul orașului, relatează The Independent. Potrivit serviciilor de intervenție, la parterul clădirii funcționa un restaurant, iar etajele superioare erau destinate locuințelor.

Zeci de persoane evacuate

Echipele de pompieri au intervenit pentru evacuarea persoanelor aflate în interiorul clădirii. În total, 37 de oameni au fost salvați și scoși din zona afectată de incendiu, au precizat reprezentanții serviciului de pompieri.

Operațiunea de intervenție s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore. Incendiul a fost stins ulterior, iar autoritățile au început verificările pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs.

Mai multe persoane au ajuns la spital

Autoritățile au recuperat patru cadavre din clădire după lichidarea incendiului. De asemenea, cel puțin șapte persoane au fost transportate la spitale pentru îngrijiri medicale. Până în prezent, nu au fost oferite informații suplimentare privind starea răniților.

Cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită deocamdată. Anchetatorii urmează să stabilească dacă focul a fost provocat de o defecțiune tehnică, de nerespectarea normelor de siguranță sau de alți factori.

Incendiile, o problemă frecventă în India

Incendiile de amploare sunt relativ frecvente în India, în special în zonele urbane aglomerate. Experții și autoritățile au atras în repetate rânduri atenția asupra problemelor legate de respectarea normelor de construcție și a regulilor de prevenire a incendiilor.

Numeroase incidente produse în ultimii ani au fost puse pe seama instalațiilor electrice defecte, a ieșirilor de urgență insuficiente sau a măsurilor de siguranță necorespunzătoare. Autoritățile locale au anunțat că vor continua investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei din New Delhi.