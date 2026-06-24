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INS: Producția de energie a crescut cu 7%, iar importurile au scăzut cu 15%. Fost ministru: Creșterea nu vine din cer, ci din deciziile luate în mandatul meu

Producția de energie electrică a României a înregistrat o creștere de 7% în primele patru luni ale anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce importurile au scăzut cu 15%. Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a sublinait că aceste date sunt rezultatul măsurilor luate în mandatul său.
INS: Producția de energie a crescut cu 7%, iar importurile au scăzut cu 15%. Fost ministru: Creșterea nu vine din cer, ci din deciziile luate în mandatul meu
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Radu Mocanu
24 iun. 2026, 15:49, Politic
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Datele INS pentru primele patru luni din 2026 confirmă ce am construit la ministerul Energiei. Producția de energie electrică a crescut cu 7% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce importurile de energie electrică au scăzut cu 15%”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de fostul ministru. 

Creșteri majore în energia verde

Cea mai mare creștere a fost înregistrată de hidroenergie, cu un avans de 31.5%, echivalentul a peste 1.2 TWh suplimentari față de aceeași perioadă din 2025. Popescu a subliniat măsurile luate în privința companiei Hidroelectrica. 

Hidroelectrica produce astăzi pe baza unui program de reabilitare și modernizare de 3 miliarde de lei demarat în mandatul meu. Listarea companiei la Bursă, obiectiv asumat prin PNRR și bifat în 2023, i-a dat acces la capital și credibilitate internațională pentru a investi mai departe”, spune fostul oficial. 

În plus, producția de energie din surse regenerabile a continuat să crească. Energia solară a înregistrat un plus de aproape 300 de milioane kWh față de primele patru luni din 2025, iar producția eoliană a crescut cu peste 265 de milioane kWh. 

Cadrul legislativ care a deblocat acest boom, începând cu ElectricUP, schemele de sprijin, transpunerea directivelor europene, a fost construit în mandatul meu, bucată cu bucată, în timp ce mulți nu credeau că România poate face asta”, notează europarlamentarul liberal. 

Energie din termocentrale a scăzut cu 3.6%. „Exact direcția în care trebuie să mergem. Energia produsă din cărbune este printre cele mai scumpe din sistem, mai ales după includerea costurilor cu certificatele de emisii de CO₂”, spune Popescu. 

Referitor la scăderea consumului de energie prezentată de INS, fostul ministru a transmis că INS nu a luat în calcul prosumatorii.  „Mulți români consumă astăzi aceeași energie sau chiar mai multă, dar o fac din propriile panouri fotovoltaice și la costuri mult mai mici”, se mai arată în mesajul publicat de Virgil Popescu. 

Securitatea energetică, investițiile și tranziția către energie mai ieftină nu s-au construit peste noapte, ci  în ani de muncă. Datele și rezultatele pe care le vedem acum sunt dovada că acele decizii au fost mai mult decât corecte!”, conchie fostul ministru.  

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