INS: Producția de energie a crescut cu 7%, iar importurile au scăzut cu 15%. Fost ministru: Creșterea nu vine din cer, ci din deciziile luate în mandatul meu

„Datele INS pentru primele patru luni din 2026 confirmă ce am construit la ministerul Energiei. Producția de energie electrică a crescut cu 7% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce importurile de energie electrică au scăzut cu 15%”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de fostul ministru.

Creșteri majore în energia verde

Cea mai mare creștere a fost înregistrată de hidroenergie, cu un avans de 31.5%, echivalentul a peste 1.2 TWh suplimentari față de aceeași perioadă din 2025. Popescu a subliniat măsurile luate în privința companiei Hidroelectrica.

„Hidroelectrica produce astăzi pe baza unui program de reabilitare și modernizare de 3 miliarde de lei demarat în mandatul meu. Listarea companiei la Bursă, obiectiv asumat prin PNRR și bifat în 2023, i-a dat acces la capital și credibilitate internațională pentru a investi mai departe”, spune fostul oficial.

În plus, producția de energie din surse regenerabile a continuat să crească. Energia solară a înregistrat un plus de aproape 300 de milioane kWh față de primele patru luni din 2025, iar producția eoliană a crescut cu peste 265 de milioane kWh.

„Cadrul legislativ care a deblocat acest boom, începând cu ElectricUP, schemele de sprijin, transpunerea directivelor europene, a fost construit în mandatul meu, bucată cu bucată, în timp ce mulți nu credeau că România poate face asta”, notează europarlamentarul liberal.

Energie din termocentrale a scăzut cu 3.6%. „Exact direcția în care trebuie să mergem. Energia produsă din cărbune este printre cele mai scumpe din sistem, mai ales după includerea costurilor cu certificatele de emisii de CO₂”, spune Popescu.

Referitor la scăderea consumului de energie prezentată de INS, fostul ministru a transmis că INS nu a luat în calcul prosumatorii. „Mulți români consumă astăzi aceeași energie sau chiar mai multă, dar o fac din propriile panouri fotovoltaice și la costuri mult mai mici”, se mai arată în mesajul publicat de Virgil Popescu.

„Securitatea energetică, investițiile și tranziția către energie mai ieftină nu s-au construit peste noapte, ci în ani de muncă. Datele și rezultatele pe care le vedem acum sunt dovada că acele decizii au fost mai mult decât corecte!”, conchie fostul ministru.