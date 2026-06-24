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INS: Românii au câștigat mai mult în 2025, dar au și cheltuit mai mult. Câți bani au rămas, în medie, la final de lună

Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au urcat într-un ritm susținut. Noile date publicate de Institutul Național de Statistică arată cât câștigă și cât cheltuiește, în medie, o familie din România și pe ce se duc cei mai mulți bani.
INS: Românii au câștigat mai mult în 2025, dar au și cheltuit mai mult. Câți bani au rămas, în medie, la final de lună
Sursă foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
24 iun. 2026, 11:41, Economic
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O gospodărie din România a avut în 2025 venituri medii lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, potrivit INS. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu 13,6%, iar cheltuielile cu peste 1.000 de lei pe lună. Diferența dintre cele două valori arată că unei gospodării i-au rămas, în medie, aproximativ 1.362 de lei pe lună după acoperirea tuturor cheltuielilor.

Structura veniturilor globale ale gospodăriilor 2024-2025. Sursa foto: INS

Salariile rămân principala sursă de venit

Cea mai mare parte a veniturilor provine din salarii. Acestea au reprezentat 68,5% din totalul încasărilor unei gospodării, echivalentul a 6.438 de lei pe lună. Pe locul al doilea s-au situat prestațiile sociale, care au adus în medie 1.879 de lei lunar și au reprezentat 20% din veniturile totale. Datele arată și o diferență semnificativă între orașe și sate. În mediul urban, venitul mediu lunar pe persoană a ajuns la 4.489 de lei, în timp ce în mediul rural a fost de 3.038 de lei.

Pe ce se duc cei mai mulți bani

Cea mai mare parte a cheltuielilor unei gospodării este destinată consumului curent. În medie, românii au cheltuit 4.833 de lei lunar pentru consum, ceea ce reprezintă peste 60% din totalul cheltuielilor. O altă categorie importantă este reprezentată de impozite, contribuții și taxe. Acestea au însumat aproape 2.700 de lei pe gospodărie și au reprezentat o treime din cheltuielile totale.

Structura cheltuielilor totale de consum 2024-2025. Sursa foto: INS

În interiorul cheltuielilor de consum, produsele alimentare și băuturile nealcoolice au rămas principala destinație a banilor, cu o medie de 1.553 de lei pe lună și o pondere de 32,1%. Au urmat cheltuielile pentru locuință, apă, electricitate și gaze, cu 761 de lei pe lună, respectiv 15,7% din consum. La polul opus se află educația. INS arată că gospodăriile au cheltuit în medie doar 27 de lei pe lună pentru această categorie, echivalentul a numai 0,6% din cheltuielile totale de consum.

Orașele continuă să cheltuie mai mult decât satele

Diferențele dintre mediul urban și cel rural se observă și la capitolul cheltuieli. O gospodărie din mediul urban a cheltuit în medie 9.123 de lei pe lună, cu aproximativ 30% mai mult decât una din mediul rural. Pe persoană, cheltuielile au fost de 3.816 lei în orașe și de 2.622 lei la sate. Datele INS sugerează că, deși veniturile românilor au continuat să crească în 2025, o mare parte din aceste câștiguri suplimentare a fost absorbită de cheltuielile zilnice, în special de consum și obligațiile fiscale.

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