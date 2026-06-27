Paradox. Deși salariul minim crește la 1 iulie, cei care îl încasează sunt mai săraci

De la 1 iulie, salariul minim brut urcă de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. În net, însă, creșterea este mult mai mică: de la aproximativ 2.574 de lei la 2.699 de lei. Asta înseamnă un plus efectiv de circa 125 de lei pentru salariat.

Paradoxul apare când majorarea este comparată cu inflația. La 1 iulie 2025, un angajat plătit cu salariul minim primea aproximativ 2.574 de lei net. Pentru ca același venit să aibă aceeași putere de cumpărare în vara lui 2026, ar fi fost nevoie de aproximativ 2.841 de lei net, luând în calcul creșterea cumulată a prețurilor din iulie 2025 până în mai 2026, ultima lună pentru care există date oficiale complete.

Cu alte cuvinte, noul salariu minim net, de aproximativ 2.699 de lei, este cu circa 142 de lei sub nivelul necesar pentru a păstra puterea de cumpărare de acum un an. În termeni reali, salariatul plătit cu minimul pe economie pierde aproape 5% din puterea de cumpărare.

De ce nu se vede majorarea în buzunar

Creșterea brută este de 275 de lei, dar angajatul rămâne cu doar aproximativ 125 de lei în plus. Explicația ține de taxare. Din 1 iulie 2026, suma netaxabilă inclusă în salariul minim scade de la 300 de lei la 200 de lei. Practic, o parte mai mare din salariu intră în baza de calcul pentru contribuții și impozit, ceea ce reduce efectul real al majorării.

Statul majorează salariul minim brut, dar în același timp scade facilitatea fiscală aplicată celor plătiți cu minimul pe economie. Rezultatul este o creștere netă modestă, sub nivelul scumpirilor din ultimul an.

Ce s-a scumpit între timp

Presiunea pe bugetele celor cu venituri mici a venit din mai multe direcții. În ultimul an au crescut prețurile la energie, carburanți, chirii, servicii și produse de bază. Datele INS pentru luna mai 2026 arată o inflație anuală de 10,85%. Serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar alimentele cu 6,78%.

Cele mai puternice scumpiri anuale au fost la energia electrică, chiriile și carburanții. Energia electrică era cu peste 55% mai scumpă în mai 2026 față de mai 2025, chiriile cu peste 43%, iar motorina cu aproape 37%.

Pe lângă inflație, au crescut și taxele indirecte. De la 1 august 2025, cota standard de TVA a urcat de la 19% la 21%, iar cotele reduse au fost reașezate la 11%, inclusiv pentru categorii importante de consum. Tot atunci au fost majorate accizele pentru carburanți, alcool și tutun, măsuri care s-au transmis treptat în prețuri.

Calculul