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Radu Miruță, despre trenurile abandonate: S-a deblocat situația în proporție de 80%

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat vineri că situația trenurile găsite abandonate a fost deblocată în proporție de 80% însă a mai punctat și niște neclarități în gestionarea problemei până la final.
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Radu Mocanu
19 iun. 2026, 12:23, Politic
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„S-au făcut pași în sensul că s-a deblocat situația între ARF și PESA. Existau obligații în contract de mentenanță. Obligația de mentenanță nu a fost demonstrată. Pe șapte sau opt trenuri s-au făcut recepția, pe ce justificare eu nu văd, dar recepția a fost făcută. i-am sancționat oprindu-le banii asociați mentenanței. Adică ei aveau obligație de a cheltui câte 35 de milioane pentru fiecare dintre cele patru centri de mentenanță, cu bani pe care îi solicitaseră fără că aceste centri trebuie să fie finalizate. Din prețul trenului pe care statul român trebuie să-l plătească, i-am oprit penalizându-i și oprindu-le suma respectivă de bani”, a declarat ministrul Miruță. 

Negoiceri pentru deblocarea contractului

În prezent, se discută o posibilă cesionare a activităților de mentenanță între CFR Călători, ARF și PESA, în cadrul unor negocieri aflate în desfășurare.

„Acuma este o cesionare a mentenanței între CFR Călători, ARF și PESA, care se discută în aceste zile, dar pasul semnificativ este un triunghi de relații între PESA și ARF, după care între ARF, CFR Călători sau, mă rog, operatorul privat și PESA. Prima bucată s-a rezolvat prin faptul că se oprește această sumă de bani cu obligația de a demonstra în continuare că fac aceste centre de mentenanță, dar nu le vom da banii pe ceva ce n-au făcut cum se propusese inițial”, declară oficialul. 

Miruță a precizat că, în opinia sa, contractul a pornit într-o formă problematică, fiind inițial blocat complet, dar că în prezent aproximativ 80% din acesta a fost deblocat.

„Sunt ultimele discuții în care CFR călătorii vrea să se asigure că există unde să se poate fi făcută mentenanța pentru trenurile care urmează să plece. CFR Călători trebuie să primească dovada de la producătorul acestor trenuri care are capacitate să facă mentenanță. Există o discuție de reglementare europeană în care producătorul PESA a venit cu un certificat pe care statul român pare că trebuie să-l ia în considerare, un certificat european care atestă capacitatea de a face mentenanță. A pornit prost acest contract. A fost blocat complet. S-a deblocat în aprecierea mea 80% din el”, conchide Miruță. 

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