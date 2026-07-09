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Emiratele Arabe Unite intră în cursa spațială cu propria rețea de sateliți. Proiectul care vrea să reducă dependența de marile puteri

Emiratele Arabe Unite accelerează investițiile în industria spațială și pregătesc lansarea primei constelații proprii de sateliți de observare a Pământului. Noul proiect mizează pe inteligența artificială și urmărește să ofere guvernelor și companiilor acces rapid la informații din spațiu, anunță CNN.
Emiratele Arabe Unite intră în cursa spațială cu propria rețea de sateliți. Proiectul care vrea să reducă dependența de marile puteri
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: X
Victor Dan Stephanovici
09 iul. 2026, 13:46, Știri externe
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Compania Orbitworks, cu sediul în Abu Dhabi, dezvoltă constelația Altair, formată inițial din zece sateliți de observare a Pământului. Primul aparat este programat să fie lansat în luna octombrie, scrie CNN.

Sateliți care procesează informațiile direct în spațiu

Spre deosebire de sateliții tradiționali, care transmit volume mari de date brute către centrele de pe Pământ, sateliții Altair vor utiliza algoritmi de inteligență artificială pentru a analiza informațiile chiar pe orbită. Acest lucru ar permite transmiterea aproape instantanee a rezultatelor către utilizatori, reducând semnificativ timpul necesar pentru procesarea imaginilor și a datelor. Sistemul va putea fi utilizat pentru monitorizarea mediului, gestionarea dezastrelor naturale, supravegherea infrastructurii critice, traficului maritim sau pentru aplicații din domeniul securității și al apărării.

Emiratele vor să reducă dependența de alte state

Proiectul apare într-un context în care tot mai multe țări investesc în propriile infrastructuri spațiale. În prezent, compania americană SpaceX operează aproximativ 69% dintre sateliții activi aflați pe orbită, în timp ce Uniunea Europeană, Canada și alte state dezvoltă propriile rețele pentru a reduce dependența de infrastructura controlată de alte puteri. Directorul executiv al Orbitworks, Hamdullah Mohib, afirmă că numeroase guverne doresc să dețină propriile capacități spațiale, însă nu toate își permit investițiile necesare.

Orbitworks – Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Sursa foto: X

Din acest motiv, compania va oferi constelația Altair printr-un model de tip „constellation-as-a-service”, prin care statele, companiile sau instituțiile de cercetare vor putea închiria serviciile furnizate de sateliți.

O industrie spațială în plină expansiune

Fabrica Orbitworks din Abu Dhabi are capacitatea de a produce până la 50 de sateliți pe an, fiecare cu o greutate de până la 500 de kilograme. Compania discută deja cu mai mulți clienți internaționali interesați atât de serviciile oferite de viitoarea constelație, cât și de capacitățile sale de producție. Printre partenerii anunțați se numără Agenția Spațială Franceză, Academia Maritimă din Abu Dhabi și Fondul pentru Dezvoltare din Abu Dhabi.

Economia spațială devine o prioritate strategică

Potrivit unui raport al Boston Consulting Group, piața globală a industriei spațiale era evaluată la 224 de miliarde de dolari în 2024. Regiunea Orientului Mijlociu și Africa reprezintă aproximativ 18 miliarde de dolari, iar Emiratele Arabe Unite generează aproape jumătate din această valoare. Autoritățile de la Abu Dhabi și-au propus ca până în 2031 să dubleze veniturile economiei spațiale și să transforme țara într-una dintre primele zece puteri spațiale ale lumii.

Pe lângă proiectele comerciale, Emiratele pregătesc și o ambițioasă misiune științifică spre centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter, programată pentru 2028, în timp ce investițiile în sateliți și inteligență artificială sunt văzute drept un element-cheie al strategiei de diversificare economică după era petrolului.

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