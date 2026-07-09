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Game Over pentru Mario Kart Tour: Nintendo va închide jocul pentru mobil

Adaptarea pentru smartphone a celebrului joc de curse Mario Kart Tour va fi închisă de Nintendo la sfârșitul lunii septembrie.
Game Over pentru Mario Kart Tour: Nintendo va închide jocul pentru mobil
Ioana Târziu
09 iul. 2026, 13:46, Știri externe
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Adaptarea pentru smartphone a jocului Mario Kart Tour va fi închisă, a transmis Nintendo, potrivit Le Figaro.

Jocul, lansat în urmă cu 7 ani

Popularul joc de curse cu karting a fost lansat pe 25 septembrie 2019 și va fi închis pe 30 septembrie 2026.

Jocul va dispărea apoi definitiv, nefiind planificată nicio versiune offline după această dată. Statisticile jocului vor fi disponibile până pe 13 ianuarie 2027. Informațiile despre clasamentul intercupe vor fi disponibile până la sfârșitul lunii septembrie 2027 pe site-ul oficial al jocului, a declarat compania japoneză.

Pentru ultimele săptămâni ale jocului Mario Kart pe mobil, Nintendo oferă mai multe recompense pentru jucători. Abonamentele nu mai sunt vândute sau reînnoite. Totuși, beneficiile asociate vor fi disponibile gratuit începând cu 5 august, potrivit sursei citate.

Peste 90 de milioane de descărcări la lansare

Jocul a fost descărcat de 90 de milioane de ori în prima săptămână de la lansare. A generat venituri de 37 de milioane de dolari în prima lună. Aplicația a depășit 200 de milioane de descărcări în 2021.

Deși jocul nu a oferit actualizări semnificative de câțiva ani, acest model implică inevitabil costuri continue pentru Nintendo. De asemenea, popularitatea jocului a scăzut în timp din cauza lipsei de actualizări. 

Fanii pot totuși găsi o oarecare consolare în faptul că unele elemente din Mario Kart Tour apar în versiunile de consolă ale jocului, arată sursa.

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