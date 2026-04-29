Prima pagină » Politic » De ce n-a mers Bolojan la citirea moțiunii de cenzură?

De ce a lipsit Bolojan la citirea moțiunii de cenzură? Răspunsul purtătorului de cuvânt al Guvernului.
Foto: Captură Video
Andreea Tobias
29 apr. 2026, 20:34, Politic

Premierul Ilie Bolojan nu a fost prezent la citirea moțiunii de cenzură în Parlament. Purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu a explicat absența succint: programul premierului a fost altul.

Întrebată de ce a ales premierul să nu meargă la citirea moțiunii, Ioana Dogioiu a răspuns că prezența nu este obligatorie.

„Guvernul României a fost reprezentat de domnul Săpunaru. Nu văd absolut niciun fel de problemă”, a spus purtătorul de cuvânt. A precizat că Bolojan va fi prezent la dezbaterea moțiunii.

Agenda premierului, secretă

Întrebată ce alte întâlniri a avut premierul în cursul zilei, Dogioiu a refuzat să ofere detalii.

„Nu vă pot spune. Bună seara!”, a fost răspunsul final.

