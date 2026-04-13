Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată

Belgia a înregistrat un succes răsunător cu serviciul militar voluntar și remunerat, după ce peste 3.000 de tineri belgieni de 17 ani s-au înscris în această inițiativă, în urma unei campanii prin care guvernul condus de naționalistul flamand Bart De Wever a trimis, la finalul anului trecut, scrisori către aproximativ 150.000 de fete și băieți de aceeași vârstă.

Deși este voluntar, acest serviciu militar este plătit cu cel puțin 2.000 de euro net pe lună, motiv pentru care ministrul apărării, Theo Francken, a salutat rezultatele după publicarea datelor de participare: „Succes răsunător!”, a scris el pe rețelele sociale. „3.248 de înscrieri pentru serviciul militar de un an. Aștept cu nerăbdare începerea pregătirii primilor recruți în august”, a adăugat acesta, potrivit declarațiilor preluate de Europa Press.

Selecție, pregătire și rezervă

Guvernul intenționează să selecteze dintre candidați un prim lot de 500 de recruți care vor începe pregătirea plătită în luna august, cu scopul de a deveni rezerviști ai armatei în 2026, urmând să poată alege între forțele aeriene, terestre sau navale.

După încheierea perioadei de înscriere, cei peste 3.000 de candidați vor trebui să treacă prin teste tehnice, fizice și de inteligență, în urma cărora vor fi selectați doar aproximativ 500 de recruți pentru primul an al serviciului voluntar.

Francken a precizat că pregătirea va începe în august și a detaliat că, din totalul înscrișilor, 1.608 provin din comunitatea vorbitoare de neerlandeză, iar 1.644 din comunitatea francofonă.

Aproximativ o cincime dintre participanți sunt femei, potrivit presei belgiene, care citează Ministerul Apărării.

La finalul anului de pregătire, participanții pot alege dacă rămân în rezervă în timp ce își continuă studiile sau își construiesc o carieră civilă, ceea ce presupune disponibilitate câteva zile pe an pentru armată sau pentru misiuni temporare cu normă întreagă. De asemenea, pot alege să își încheie participarea fără a continua în rezervă sau pot face pasul către forțele armate active.